KrF legger bak seg en kort, men krevende prosess. Jeg var en del av flertallet som ville inn i dagens regjering. Jeg kjenner på stor lettelse over utfallet, samtidig som jeg fullt ut forstår frustrasjonen og skuffelsen til mindretallet. Men nå er valget er tatt, prosessen er over og mulighetene som ligger foran er store og spennende.

Arven etter Hans Nielsen Hauge

KrF tar med seg en arv og verdier fra en av Norges mest suksessfulle gründere gjennom tidene. Arven etter Hans Nielsen Hauge som reiste Norge på langs og startet bedrifter i hele landet, er veldokumentert. Med nøkternhet og klokskap ble kapital forvaltet. Overskudd gikk ikke ut i utbytte, men i friske midler som gjorde det mulig å starte enda flere virksomheter.

Utrykket «tæring etter næring» er passende. KrF har en unik historie med arven etter Hans Nielsen Hauge, men hvordan ser det ut i dagens politikk? I vårt partiprogram henter vi blant annet inspirasjon fra Storbritannia. 1,3 millioner nye arbeidsplasser er skapt der siden 2010, og 40 prosent av alle de nye arbeidsplassene er skapt av bedrifter som er yngre enn fem år. Noe av årsaken er programmet New Enterprise Allowance (NEA).

Flere tusen nye arbeidsplasser

NEA er et tiltak for å få arbeidsledige ut i jobb. Mottar en person arbeidsledighetstrygd kan hun/han søke om å bruke trygden som startkapital i en ny bedrift. Den arbeidsledige får da en mentor som kan hjelpe med å utvikle en forretningsplan. Når forretningsplanen er godkjent, får de hjelp til å markedsføre og selge produktet eller tjenesten. Videre får de stipend i 26 uker og kan søke om et gunstig startlån. Resultatet er at det har blitt skapt flere tusen nye bedrifter, også av flere innvandrere. Altså de samme personene som er typiske mottakere av arbeidsledighetstrygd, og som vi sliter med å få ut i arbeid.

Storbritannia har tydeligvis knekt en kode Norge fortsatt sliter med. Jeg tror KrFs kristendemokratiske politikk og verdier fra Hans Nielsen Hauge, vil føre til at Norge nå får tidenes mest gründervennlige regjering. Her er NEA et kjempeeksempel, og jeg håper dette er et av tiltakene som inkluderes i den nye regjeringsplattformen.