Følelsen av Paradis

I forrige uke kom endelig gladnyheten om at FP Eiendom, Bane Nor Eiendom og Base Property ønsker å utvikle Paradis Nord til et område med boliger, hotell, kulturtilbud, kafeer og 10.000 arbeidsplasser. De vil investere 10 milliarder kroner de neste ti til femten årene. At Aker BP ønsker å bygge sitt nye hovedkontor her, viser realismen i planen. Dette er en fantastisk nyhet. Den første reaksjonen fra mange var allikevel rynkede øyenbryn, «hvor høyt vil det bli?».

Begynner i feil ende

Stavanger Høyre mener vi begynner i feil ende når utgangspunktet for diskusjonen er høydemeter og beskyldninger om en «vegg» mellom bydelene Våland og Storhaug. Vi vil alltid heie på flere arbeidsplasser, og spesielt når de arbeidsplassene kommer nær Stavanger sentrum. Så får vi løse eventuelle utfordringer underveis.

Vi vil spørre oss selv hvilken følelse vi ønsker å kjenne på når vi beveger oss i området, og så planlegge ut ifra det. Utbyggerne har allerede varslet arkitektkonkurranser, og vi mener politikerne må kunne gi noen styringssignaler allerede fra begynnelsen av. Kommer arkitektene skjevt ut fra hoppkanten her, vil det bare mobilisere økt motstand blant de nære naboer. Urealistiske planer og flotte tegninger som aldri vil kunne få politisk flertall, er det ingen grunn til å presentere.

Hvilken følelse ønsker vi å kjenne på når vi i fremtiden beveger oss gjennom området fra Strømsbrua mot Lagård gravlund.

Vil vi ha følelsen av det koselige, tradisjonelle Gamle Stavanger? Der vi hver gang vi beveger oss gjennom området oppdager nye detaljer og skjulte skatter?

Vil vi ha følelsen av urbane og kreative Stavanger Øst? Med håndbrygget øl og ost laget fra bunn av?

Vil vi ha følelsen av tolerante og modige Fargegata på Holmen? Hvor man føler seg glad og inspirert.

Vil man ha følelsen av Vågen en lørdagskveld, den ravende blandingen av barnehage og dyrepark?

Vil man ha følelsen av Forus? Med yrende billiv på dagtid, men en død næringspark på kveldstid?

Eller vil vi ha følelsen av noe som ennå ikke finnes i Stavanger? Et tilskudd som gir noe nytt til byen vår. Noe vi har kjent på et annet sted i Norge, Europa, verden?

Tusenvis av arbeidsplasser

Først når vi har bestemt oss for hva vi ønsker at utbyggingen skal gi oss, kan vi se på hvordan vi kan oppnå det. Den nye sentrumsplanen for Stavanger peker på flere ting. Blant annet at det som oppleves som Stavanger sentrum, må utvides. Med gode koplinger kan Paradis bli en moderne utvikling av sentrum. Sentrumsplanen peker også på at flere skal bo og jobbe i sentrum, faktisk er det snakk om tusenvis av arbeidsplasser og boliger. Med et utvidet sentrumsbegrep inkluderer det Paradis. Dette er ubrukt land. Å bygge mer her, vil spare middelalderbyen for unødvendige inngrep når målene i sentrumsplanen skal nås. Er det verdt en etasje og to ekstra på enkeltbygg i Paradis?

For eksempel kan man bygge høyere mot bussveien opp mot Våland, og lavere ytterst mot Hillevågsvatnet? Hva med rekke på rekke med små spisesteder og marine butikker langs en ny promenade, mens de store kontorbyggene legges kloss mot jernbanen?

Dette er også helt i tråd med den nylig vedtatte klima- og miljøplanen. Paradis har kanskje den beste kollektivdekningen i byen med både Bussveien og jernbanen, og en utbygging her må gjenspeile dette.

Moderne og urbane tilskuddet

Vi tror Paradis blir det moderne og urbane tilskuddet sentrum har behov for. Med tidlige politiske styringssignaler og åpenhet mot innbyggerne på Våland og Storhaug, kan dette området utvikles til å bli det Stavanger trenger for å bli oppfattet som en storby, uten at vi mister preget av middelalderby.