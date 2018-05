Blir det bedre bymiljø med nytt navn?

Halvparten av bompengene skal gå til bygging og drift av Bussveien, men den blir ikke ferdig før 2024. Da er kanskje dobbeltleddbatteribussene klare. I mellomtiden vil dieselbusser kjøre på deler av en bussvei som langsomt forlenges, og folkets protester fører til at alle partier høres ut som protestlister mot bompenger.

Fylkestinget har motarbeidet alt det som kunne gjort «bompengebetalernes kollektivtrasé» miljøvennlig:

Bussveien med fire ganger høyere energibruk (Citadis) enn Bybanen ble valgt.

Bybanen som var planlagt til å stå ferdig til oktober 2018, ble erstattet av av en bussveiskisse uten klar ferdigstillelse. Tonnevis med batterier blir av mange heller sett på som spesielt miljøvennlig.

Istedenfor å kaste bompenger ut av vinduet til reklamebyråer, bør styringsgruppa for byvekst/by/bymiljøringen satse på et reelt bymiljø med et virkelig miljøvennlig kollektivsystem.