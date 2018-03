Det må settes av tid til trening av kommunikasjon

Kommunikasjonsbransjen vokser, i omfang og innflytelse. Vi vektlegger kommunikasjon og investerer i kommunikasjon. Vi kommuniserer på tvers av landegrenser, kulturer, kjønn, alder og etnisiteter. Og forholder oss til en stadig større informasjonsmengde. Og vi bruker større og større del av vår oppmerksomhet på å kommunisere om kommunikasjonen.

Vi kårer vinnere, og tapere. Vi ser det fra utsiden. Men forstår vi noe mer om hva som egentlig foregår? Når ble kommunikasjon en disiplin det går an å vinne?

Hensikten er kontakt

Hensikten med kommunikasjon er jo å få kontakt. Det vil de fleste være enige i. Og kontakt er en endring. Vi ser det i alle gjensynene i ankomsthallene, eller når bestevenner plutselig oppdager hverandre på gaten. Utrykket endres momentant, mer energi og glede. Og vi kjenner endringen selv også. Når noe treffer oss og vi begynner å lytte.

Eller vi lukker opp inngangsdøren, hører lyden av barneføtter, kjenner hvordan kroppen slipper seg inn i gleden når treåringen ønsker velkommen hjem. Det er selvsagt ulik type kontakter. Men relasjonell kontakt er ofte forskjellen på om du er utenfor eller innenfor et fellesskap.

Skal det begynne snart?

Jeg møtte en læremester på min første barneteaterframføring for ca. 15 år siden, hun var ni år og satt gjemt blant publikum. Jeg var helt alene mot 250 unger, men tjue minutter ut i forestillingen satt de fremdeles musestille. Helt til min læremester dro læreren sin i armen og sa: – Skal det begynne snart? Det var noen som lo. Begynne snart? Jeg karret meg tilbake i teksten, og jeg kom meg fint i mål, men episoden satt i.

Spørsmålet betydde noe om kontakt, forstod jeg etter hvert. Og jeg innså at jeg var for mye inni min egen verbale oppgave, istedenfor å være tilstede med barna, fysisk og nonverbalt. De neste forestillingene bestemte jeg meg for å ikke starte fortellingen før det var kontakt. Det tok tid. Jeg sa ingenting. Ventet. Og ventet. De smilte. Jeg smilte. En taus smilelek. De begynte å bli utålmodige. Jeg ventet, til det var på bristepunktet, skal det ikke begynne snart? Da var øyeblikket der, som en usynlig, bølge som ruller mot deg. Mer enn 1000 forestillinger senere har denne erfaringen endret en grunnleggende følelse av utrygghet. Jeg vet at jeg kan få kontakt.

Kvalitet

Om vi skal sjekke kvaliteten på kommunikasjon bør vi altså spørre oss selv: Er det kontakt? Merker eller ser jeg noen endring? Kan jeg gjøre noe for å skape den endringen? Er for eksempel min hensikt med dette møtet å skape en endring, dvs. få kontakt? Eller er jeg mest opptatt av meg selv? Kommunikasjon prøver å forene to verdener: Tilskuerens og aktørens.

Vi er begge deler. Med situasjonsbestemt hovedvekt i en identitet. Tilskueren starter med å forstå. Aktøren starter med å sanse, seg selv og sine omgivelser.

Tilskueren er opptatt av tydelighet. «Ikke fikle med hendene. Stå i ro. Snakk tydelig». Aktøren er opptatt av hvordan det kjennes, av å være i bevegelse, aktiverer sine sanser og prøver å lytte eller lukte til mulig resonans. Tilskueren tenker. Aktøren handler.

Kontakt er broen

Tilskueren vil bli sett, aktøren vil anerkjenne. Kontakt er broen mellom dem. Det finnes mange eksempler på viktigheten av kontakt: Det psykososiale klimaet er en grunnleggende faktor i forhold til opplevelse av mening.

Flere undersøkelser (NTNU) har vist at den viktigste enkeltfaktoren som forklarer elevers intensjon om å slutte på videregående er ensomhet. Mangel på kontakt. Å prioritere kontakt kan virke omstendelig – men det virker. Gevinsten er samhold og glede. Det må settes av tid til trening av kommunikasjon; kontaktteknikker som virker, kroppsbevissthet og avspenningsteknikker. Kvalifiserte pauser hvor deltakerne øver på å anerkjenne egne og andres ressurser. Vi må avlære den oppfatning om at kommunikasjon er en disiplin hvor det handler om rett og galt. Eller å vinne. Eller å ta seg ut.

Skaper samhørighet

Jo bedre og mer inngående vi kan veksle mellom å være tilskuer og aktør, jo mer tillit og trygghet vil vi ha til egne kontaktevner. Det er dette som skaper samhørighet og en levende kultur. Paradokset er at jo mindre vi er opptatt av å være gode til å kommunisere jo bedre er vi på å få kontakt. Og det er da det som bekjent, begynner.