Det er vanskeleg å skrive om klima, både fordi det omfattar mykje, men òg fordi temaet ofte blir møtt med skepsis og bortforklaringar. Andre bryr seg ikkje, så dei les nok ikkje dette uansett. Eg vil likevel gi det eit forsøk.

Fossilt brensel er hovudårsaka til klimautfordringane. I perioden under og etter den industrielle revolusjonen fekk «Vesten» eit enormt forsprang på «resten», eit forsprang som fekk CO₂-utsleppa til å eksplodere. Derfor har me, saman med andre land som har blitt rike på fossilt brensel, eit dobbelt ansvar for å begynne å gjere noko.

Meir ekstremvêr

Forskarane seier at Noreg kjem til å oppleve meir av same type vêr, i lengre periodar, og at ein må vente meir ekstremvêr. Fjoråret i norsk landbruk er eit døme på dette. På våren var det altfor blaut, på sommaren, medan me andre naut sola, fortvilte bøndene over at graset tørka, og på hausten var det altfor blaut. Resultatet var fôrmangel, naudslaktingar og eit katastrofeår for bøndene. Men det er ikkje A4. Neste år kan vere «vanleg» igjen, men trenden er tydeleg: Rekordhøge vasstandar og varme- og kulderekordar opp og i mente dei siste åra fortel at Noreg har begynt å merke klimaendringane.

Det er likevel dei som allereie lever på grensa av det som er mogleg for å overleve som blir ramma hardast. Dei fattigaste blir fattigare på grunn av noko dei ikkje har skuld i sjølv. I områda med tørke vil det bli tørrare. I områda med ekstremvêr, vil det bli hyppigare og meir ekstreme flaumar og orkanar. Det er dette våre medmenneske må leve med. Kan dei leve med det? Og kva om det hadde vore oss?

Det er ikkje tvil om at me må gjere endringar i måten me lever på. Kvart hushald må blant anna kaste mindre mat, ete mindre kjøt, bruke bilen (bilane) mindre og fly minst mogleg. Ein tur til Thailand svarar til eit år med gjennomsnittleg bilkøyring. Kanskje ein bør tenkje seg om før ein bestiller sydenferie eller USA-tur til sommarferien i år?

Tore å ta upopulære val

Det må òg bli tatt større grep på nasjonalt og internasjonalt nivå. Skulestreikar verda over viser at barn og ungdom har forstått det. No er tida inne for at dei vaksne òg gjer det. Politikarane må tore å ta dei upopulære vala, som no er heilt nødvendige. Det nyttar ikkje å berre setje seg mål om kor ein skal vere i 2030 eller 2050. Dei må gjennomførast dersom dei skal ha effekt.

Klimaendringane eksisterer. No må me slutte å stille spørsmål til det klimaforskarane seier og stole på at dei snakkar sant. Me må løfte blikket og spørje oss kva framtid me ønskjer, innsjå at me berre har éin klode og begynne å sette i verk tiltak. I dag.