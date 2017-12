Gutter og menn: «Ta dere et balletak»

Selv jeg, som snart er ferdig lege, forstod ikke helt omfanget av kreft inntil en jeg er glad i fikk testikkelkreft for knapt en uke siden. Ingen fortjener å føle den usikkerheten og redselen bare ordet kreft symboliserer. Spørsmålet jeg sitter igjen med er: Kunne testikkelkreften vært oppdaget tidligere? Eller i beste fall unngått?

Ofte få og vage symptomer

De første symptomene på testikkelkreft er ofte få og vage, men kan bli oppdaget ved en kul i testikkelen eller ved smerter. Ofte er det traumer i dette området som retter oppmerksomheten mot testikkelen, og tilstanden blir derfor tilfeldigvis oppdaget.

De siste to årene har søkelyset vært rettet mot livmorhalskreft hos unge kvinner. Dette har skapt et stort engasjement med «sjekk deg – kampanjen», som har ført til at mange flere har tatt celleprøver. Men hva med mennene?

God prognose

Ifølge tall fra kreftregisteret fikk 285 menn testikkelkreft i 2016. Testikkelkreft har heldigvis god prognose, men behandlingen er lang og tøff, og derfor er det ekstremt viktig at gutter og menn tar et «balletak» og oppdager uregelmessigheter tidlig. Dersom alle fra 15-årsalderen vier noen få minutter hver måned til selvundersøkelse av testiklene, er det den beste julegaven du og dine nærmeste kan få. Helt gratis! Noen få minutter hver måned! Det er i hvert fall det jeg ønsker meg til jul av mine mannlige familiemedlemmer, venner, bekjente og ukjente; en gave som ikke kan kjøpes for penger.

Følg kreftforeningens anbefalinger: