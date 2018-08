Det var klare, entydige og nok regler for å unngå at noe slikt skulle skje men disse ble ikke fulgt, i dette tilfellet bevisst. Nå viser regjeringen til at bestemmelsene skal friskes opp, skjerpes og det skal lages nye. Den klassiske agendaen når gap mellom det som er uttrykt som krav til adferd og faktisk adferd i en organisasjon demonstreres. Men det løser ikke problemet, tvert imot.

Enorm sløsing

Fordi, dersom problemet er manglende etterlevelse av krav hjelper det ikke å lage nye – resultatet blir bare stadig større gap mellom beskrevet ønsket adferd og faktisk adferd. I oljeindustrien har dette gapet utviklet seg til å bli et nærmest uløselig problem som representerer en enorm sløsing med ressurser og kostnader.

Årsaken er basert på en misforstått oppfatning av at gap kan lukkes med mer krav og prosedyrer. Kombinert med en manglende innsats på den kulturelle dimensjonen som dreier seg om å få medlemmene i organisasjonen til å etterleve, forenkle og forbedre det som er beskrevet av krav og forventninger. Resultatet har blitt slike enorme mengder av krav at det å ha oversikt og kontroll på alle disse i seg selv er en umulighet.

Når volumet overstiger det nivået en organisasjon kan absorbere, blir resultatet at store deler av kravene bare blir en akademisk øvelse i å administrere og vedlikeholde over tid, på bekostning av å utvikle en sterk og bærekraftig kultur.

Bedrifter må forstå at det er den kulturelle dimensjonen som er den avgjørende forutsetningen for å lykkes. Beskrivelser av ønsket adferd har ingen verdi før de blir faktisk adferd – på en slik måte at en sikrer kontroll over virksomheten. Det betyr at bedrifter må konkretisere hva kulturmodulen i praksis innebærer og hva som i praksis er en kulturutvikling i ønsket retning over tid.

Bedriften må kunne beskrive og dokumentere hvordan kulturell kontroll sikres som den viktigste forutsetningen for sikker, effektiv og bærekraftig drift.

Sandberg-saken er bare et eksempel på en samfunnsutvikling som innebærer at alle, uten unntak, må vurdere risiko i sitt daglige handlingsmønster. Men å forstå og håndtere risiko krever ferdigheter som kun kan utvikles gjennom samhandling og trening.

Etablere et sikkerhetsmøte

En måte å møte denne utfordringen på er å etablere et sikkerhetsmøte – hjemme og i arbeidssituasjonen som en prosess der de involverte definerer mulige risikomomenter en står overfor og hvordan en håndterer disse. En kulturell aktivitet som vil styrke familien og organisasjonen og redusere sannsynligheten for tap.