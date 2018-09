(VL+) Unge Venstre vil ha fri abort til uke 24

Det er noen som tror at dette allerede er Unge Venstre sin politikk, noe jeg godt kan forstå når han sier «Vi vil utvide grensen for selvbestemt abort til uke 24», men det stemmer altså ikke. Det er hans personlige mening. Vi i Unge Venstre har siden 2014 kjempet for å fjerne nemndordningen og å ha fri abort til uke 18.

For radikalt

Jeg er ikke for selvbestemt abort frem til uke 24. Dette blir for radikalt for meg og for radikalt for Unge Venstre. Unge Venstre er et liberalt parti, men her syns jeg at Hansmark går for langt. Vi bør heller jobbe mer aktiv for å fjerne nemndordningen og flytte grensa til uke 18, slik som vi har vedtatt politisk i Unge Venstre. For vi skal kjempe for kvinners rett til å bestemme over egen kropp, men vi skal også kjempe for rettigheter til dem som ikke har en stemme.

Skummelt

Premature barn som blir født så tidlig som uke 22 og uke 23 kan overleve, og leger og sykepleiere jobber da hardt for at det lille barnet skal få leve. Da synes jeg det blir helt feil at du i samme uke skal kunne ta abort. Det er skummelt at Hansmark vil utvide grensa så mye. Det er skummelt selv om andre land, som Storbritannia og Nederland, har grensen i uke 21 og 24. Jeg føler det er et signal om at det er usikkerhet rundt systemet som skal ta i mot barn der foreldrene ikke har mulighet til å ha ansvar for dem selv. Hvis en kvinne finner ut at de er gravide for seint ut i svangerskapet til å ta abort, så skal de være sikre på at det er noen som vil ta ansvar for barnet og gi barnet det beste livet de kan få.