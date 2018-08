Bedriftsforbundet, ved Ole Gabriel Holmesland, skriver i et innlegg 10. august at vi må snakke om korttidsfraværet i arbeidslivet.

Gjentatte ganger

Det er glimrende at Bedriftsforbundet bidrar til å løfte sykelønnssaken og får nye analyser på bordet. Men å si at Virke ikke vil snakke om sykelønn, henger overhodet ikke på greip. Vi har reist sykelønnsdebatten og refset både politikere og arbeidslivsorganisasjonene for å være for tilbakeholdene i spørsmålet gjentatte ganger.

Vi har preget nyhetsbildet i denne saken over lang tid. Endelig ser det ut til at både forskere, politikere og andre organisasjoner ser at sykefravær ikke kan debatteres uten også å diskutere hva slags sykelønnsordning vi holder oss med.

Virke er enig i at korttidsfraværet i mange bransjer er et problem, men det er samtidig det lange sykefraværet som har størst konsekvenser både for den enkelte og for samfunnet. Vi har tatt til orde for både redusert dekningsgrad og økt bruk av graderte sykemeldinger for å få ned fraværet.

Venter i spenning

Virke er ikke redd for å reise upopulære og kontroversielle forslag, men vi forutsetter at en endring i sykelønnsordningen funderes på en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering. Nettopp derfor venter vi i spenning på rapporten fra det regjeringsoppnevnte Sysselsettingsutvalget, og forventer at de andre organisasjonene i arbeidslivet er villige til å diskutere konklusjoner og forslag derfra med et åpent sinn.