I 2013-14 reviderte Riksrevisjonen (RR) Oljedirektoratet (OD). Rapporten om mangler i ressursforvaltningen kom i mars 2015. Revisjonen av Petroleumstilsynet (Ptil) ble avsluttet sommeren 2018 og offentliggjort 15. januar. RR sier ikke noe om bakgrunnen for at de to institusjonene har mistet makt og innflytelse. Departementene vektlegger i dag eierrollen mer enn forvalter- og lovgiveransvaret. Staten er største ressurseier via Petoro og Statoil (Equinor). Eierskap styres av Olje- og Energidepartementet (OED).

Ikke mange trodde på dem

Ptil hadde ikke fått departementenes støtte til å stanse Statfjord B eller true med å stenge hele Ekofisk. Dagens OD hadde ikke fått støtte til å kreve Ekofisk vanninjeksjon, Troll Olje eller Ekofisk II gjennomført. Alle er stolte av disse enormt lønnsomme prosjektene, men ikke mange av aktørene trodde på dem. Fredrik Hagemann og Gunnar Berge, begge ledere av det helhetlige direktoratet, påpekte i 2003 at deling ville svekke sikkerhet, miljø og verdiskaping. Riksrevisjonens rapporter viser at de fikk rett.

Både revisjonen og Stortingskomiteen fikk varslingsbrev da det ble klart at Ptil og OD ikke samarbeidet slik vi lovet. Det gamle helhetlige OD «garanterte» at HMS og samfunnsøkonomi var grundig vurdert, før Stortinget fikk utbyggingssakene. Dagens komité får ikke de vurderingene. Yme og Goliat-skandalene beviser fraværet av det faglige helhetlige. Verre blir det når OED får lov til å nekte Stortinget innsyn i rapporter og råd OD har gitt. Jeg er glad jeg jobbet da politikere ringte og spurte, og komiteen kalte oss. Tjenestemenn lønnes fremdeles av fellesskapet. De jobber altså ikke for regjerende fraksjoner eller tilfeldige departementsansatte. Statsrådens mange «rare» svar i Goliat-saken er skrekkeksempler Riksrevisjonen kunne ha brukt for å komme med klare anbefalinger.

Grunnlaget er på plass

OD og Ptil fortjener Stortingets støtte og hjelp. En begynnelse vil være flere fagfolk for håndtering av økende antall aktører og felt. En billig fortsettelse er krav til institusjonene om å samarbeide. Modellen vi ble enige om i 2003, så grunnlaget er på plass. Virkelig «pangeffekt» kunne de få med et vedtak om gjenforening. «Fugl Føniks opp av asken». Det spørs bare om «eierne» i OED vil akseptere at makt igjen flyttes til institusjonene på Ullandhaug. Våre representanter på Løvebakken har makt til å gjenopprette verdens beste petroleumsforvaltning.