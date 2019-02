Foreningen Vårt Stavanger som snart kan feire sitt 40 års jubileum, ble stiftet av bypatrioter i en tid da det ene etter det andre historiske sentrumsmiljø måtte vike plass for «tidenes fremskritt». Det var på tide å rope et varsko. I dag er vi igjen bekymret for hva fremtiden vil bringe. Bypatriotene synes ikke lenger å eksistere.

Aps ordførerkandidat, Kari Nessa Nordtun, har prestert å uttale begeistring over en eventuell riving og flytting av Prestegården i Kannik til den såkalte Kiellandhagen. Dette er totalt historieløst. Håper hun går tilbake på dette.

Høyres leder i byutvikling, Kari Raustein, ser ut til å lovprise alle omsøkte «skyskrapere» i sentrum. Hun nøler ikke med å rive den sentralt beliggende brannstasjonen på Lagård. Men så har da partiet arvet henne fra Frp, som aldri har kunnet titulere seg som bybevarere.

Allerede har politikerne gitt grønt lys for utvidelse av Arkeologisk Museum i Peder Klowsgate som vil gi en betongkloss midt i den mest verneverdige trehusbyen med rivning av fem stk. sveitserhus.

NSB-eiendom synes å ha overtatt hele styringen av sentrumsplanen, mens de folkevalgte ligger i «hvilestilling». Det gjelder det nåværende jernbane-området med høyere utnyttelse som krever fortetting og høyhus. Jernbanestasjonen, i sin tid tegnet av den legendariske arkitekt Helland, må jevnes med jorden. En av byens nykommere i byggebransjen sier at han vil forskjønne sentrum med sitt høyhus over 19 etasjer, og enkelte roper «halleluja». Her tas ikke hensyn til at selveste Breiavatnet kommer til å forsvinne i sitt eget dyp blant de nye skyskraperne.

Mange som vil være med på karusellen, skriker etter et nytt teaterbygg på det såkalte Akropolis. Ingen gir lyd om at dette er et historisk bygg som er full av tradisjoner og en del av helheten. Merkelig at dette historiske bygget ikke er godt nok lenger.

Historisk bevissthet

Vi støtter Eckhoff-høyden for å styrke historisk bevissthet i Stavanger. Byen har allerede Konserthuset, Kuppelhallen, Tau Scene, Stavangeren, Bethania som revyteater. Trenger vi mere «nytt og tidsmessig», må det bygges et helt annet sted. Slutt å skrike som måkene: Må ha! Må ha! La oss håpe vi får noen kloke hoder av Einar Hedéns kaliber tilbake, det trengs!