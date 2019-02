Anne Helen Eide lurer i Aftenbladet 31. januar hvorfor det kastes stein på Gunhild Stordalen. Vi vet etter hvert de fleste av oss at vi har brakt jorda til et ekstremt kritisk punkt, og at definitivt vi som tilhører den industrialiserte del av verden, hurtigst mulig bør avvikle et levesett som ikke er bærekraftig.

Dette vil innebære store kostnader, anstrengelser og forsakelser som vi som enkeltmennesker vil ha tungt for å ville påføre oss selv. Kampen mellom den sunne fornuften og vår egen primitive, men kanskje naturlige, trang til å ville ta ut kortsiktige gevinster, hjelper oss til å benekte fakta og konsekvenser.

Politikere med ryggrad

I denne situasjonen må vi imidlertid håpe på politikere som bør ha ansvarsfølelse og ryggrad nok til å ta de vanskelige valgene for oss, som for eksempel den nye bompengeringen er et eksempel på.

Men når folk flest sin rettferdighetssans blir satt på store prøver, ved at Stordalen reiser jorda rundt i privat jet og promoterer avholdenhet fra det meste, at våre miljøutsendinger i internasjonale fora bruker millioner på flyreiser og luksusopphold, at den velstående naboen din kjører Tesla til Forus, men fyrer opp X5-en når han skal til hytta i Røldal, erstattes folks vilje til fornuft med en sikkert primitiv, men sterk følelse av urettferdighet.

Når jeg vet at min dieselbil, oftest med to eller flere personer i, forurenser like mye (lite) på ett år som en langhelg i New York for en person tur-retur, når våre myndigheter bygger rådhus i Sandnes uten parkeringsplasser samtidig som de stadig utvider kapasiteten både for fly og biler på Sola, når jeg registrerer Aftenbladet sine gjentatte invitasjoner til og omtaler av ekspedisjoner inklusiv flytur til alle verdens mest spennende mål, for ikke å snakke om alle annonser om tilsvarende, representerer dette enorme motkrefter mot alle gode intensjoner om å redde verden.

De rike betaler seg ut

Når Lyse underslår at det ikke finnes forsyningsnett i Stavanger til å betjene alle de ventede elbilene, når vegmyndighetene uten videre tillater elbiler å kjøre uten baklys, når folk uten økonomi til å handle ny elbil må være tilskuere til at de som har råd, både kjører forbi dem i trafikken og kjører gratis, når myndighetene lar være å telle CO₂-utslipp fra fly utenfor grensen, når de rike skal kunne betale seg vekk fra forurensingen ved hjelp av en fiktiv CO₂-avgift, skaper det både avmaktsfølelse og politikerforakt.

Journalist Omdal ønsker å stenge kommentarfeltene der folk har anledning til å avdekke sine (primitive ) holdninger.

Må gå først i køen

Forhåpentlig velger nytt bystyremedlem Mímir Kristjánsson en annen strategi: Å jobbe politisk slik at folk oppfatter vedtakene som rettferdige. Første steg for ham: Å kvotere flyreiser. Og han har sikkert ermet fullt av konstruktive forslag forøvrig. Først når våre meningsbærere skjønner at de selv må gå først i køen, at de viser for alle hva det innebærer å blø for laget, vil folk flest følge etter.