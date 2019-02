«Lykkeland» – Rødt i bakvendtland

At Rødt i Stavanger nå forfekter sitt syn om å fjerne den private eiendomsretten og innføre planøkonomi på en rekke felt innen næringslivet er et tydelig signal på hvilke dramatiske omveltninger i samfunnet de ønsker. (Rødt sin førstekandidat, Mímir Kristjánsson, i SA 14.02.19) Jeg syntes det er ubehagelig å vite at de er invitert inn i varmen av Ap med slike standpunkter om å nasjonalisere havbruk og skogbruk.

Aktiv næringspolitikk

Jeg vil heller løfte fanen for en aktiv næringspolitikk i Stavanger slik Høyre gjør. Med aktiv utvikling av flere og nye industritomter og havneareal og ved å jobbe sammen med de andre kommunene i regionen gjennom «Greater Stavanger», som Rødt for øvrig vil legge ned. Og ikke minst ved å sørge for et bra hjem for ONS og Nordens største Smartbymesse – Nordic Edge. Der Rødt vil slå Forum konkurs.

«Lykkeland» viser hvordan kombinasjonen av privat initiativ, statlige rammebetingelser og kommunal næringspolitikk la grunnlaget for vår verdiskaping. Nå må vi jobbe for mer forskning og utvikling, at flere gründere kan ta sin idé fra modell til marked, og at vår klassiske industri ikke betaler mer skatt en utenlands konkurranse.

Stavanger Høyre har enda flere ideer lokalt for den gode jobbskaperbyen. Vi vil videreutvikle vekstfondet i Stavanger som investerer i små selskaper og prosjekter.

Vi må skape nye arbeidsplasser

Vi vil bidra til flere ordninger i samarbeid med innovasjonsparken på Ullandhaug, og vi vil bidra til utviklingssenter for havbruksnæringen for regionen vår. Vi må skape nye arbeidsplasser i byen og regionen. Hvis vi ikke gjør det, vil jobben som ble lagt ned av de som gjorde Stavanger til hele Norges energihovedstad, være forgjeves.