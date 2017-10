Lyse Elnett vil først få takke for engasjementet, og for at du som innbygger bryr deg om trafikksikkerhet. Dette er selvsagt et engasjement vi deler.

Vi beklager at det ikke er gitt et svar på hvorfor dette mørke gatelyset ikke er rettet til tross for purringer. Det er en årsak til at dette ikke har blitt fikset, og den årsaken burde vi opplyst om tidligere.

Mer miljøvennlige

I årene 2017-2019 skal Lyse sammen med kommunene bytte vel 18.000 gatelys til nye LED-armaturer. De nye LED-armaturene er mer miljøvennlige, bruker mye mindre strøm og gir bedre lys. Mens dette arbeidet pågår, kan det ta lengre tid før mørke enkeltlamper blir fikset enn tidligere. Dersom gatelyset som meldes inn, er en del av prosjektet, blir det gjerne ikke rettet før prosjektet kommer til det området, siden det er vanskelig å få tak i reservedeler til de gamle gatelysene.

Ekstra oppmerksomme

Vi beklager ulempen og ber om forståelse for en tid uten lys i alle lamper. Vi oppfordrer alle til å være ekstra oppmerksom og bruke refleks, uavhengig av om det skulle være enkeltlamper som er mørke. Er det mer enn tre lamper som er mørke etter hverandre, blir disse prioritert slik vi også har gjort tidligere.

Takker igjen for engasjementet og tips til forbedring når det gjelder informasjon på nettsiden. Tipset er allerede gjennomført.

Ser du et mørkt gatelys på din vei,så hjelper du oss ved å markere det i kartet her.