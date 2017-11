I Oslo får en storkjeftet direktør (Gunnar Bjørkavåg red.anm.) så ørene flagrer. Bakgrunnen er en lite gjennomtenkt kommentar om verdien av mangfold i bedriftenes toppledelse. Det samme får tusenvis av ledere verden over. Ledere som har tenkt at lov, respekt og generell oppdragelse ikke gjaldt for dem.

Det mest interessante med debatten er ikke at den kom. Heller ikke at det er både damer og menn, unge og gamle, ledelse og ansatte som har trampet opp på appelsinkassene og kollektivt gjort opprop.

Demningen brister

Det mest interessante er ikke engang at dette var det som skulle til for å få demningen til å briste – selv om det sannelig er interessant nok. At sosiale medier-kampanjer som #Me Too kan være så sterke at de klarer å flytte fjell. At demningen brister. At det nå sitter tusenvis av ledere der ute og tenker; om jeg bare ikke, eller har bestemt seg for aldri mer gjøre bevisste overtramp igjen.

For nå er det endret for alltid. Powerplay gjelder ikke lenger. Nå er det gjensidighet, respekt og likeverdighet som vil være de eneste bærekraftige ledelsesverdier. Du verden hvor stilig det er, og ikke minst hvor det var på tide. De som ikke har fått det med seg nå, kan plukkes opp når flodbølgen har lagt seg. Det mest interessante er at hoiingen ikke har handlet om kvinnesak eller likestilling. Det har rett og slett handlet om verdien av mangfold i en foranderlig tid.

Oljeservicenæringen må omstille seg, selv om vi nå har stått den av, er det ikke grunn å tro de gode tidene kommer igjen. Tvert imot; bransjen er fortsatt preget av overkapasitet, pressede marginer og ikke minst, og at vi har lagt de store utbyggingene bak oss, når Åsta Hansteen og Sverdrup fase to er på plass ute i havet. Om ikke de fantastiske kompetansemiljøene skal forvitre, må man finne andre ting å gjøre i tillegg til oljeservice i Norge. Man må ut i verden og man må inn i andre markeder og segmenter.

Da trengs det kloke hoder med forskjellig tankesett og bakgrunn, som kan gjøre vurderinger fra flere ståsteder. Vår utfordring til industrien er derfor: Lag plass i ledergruppen og styrerommet til noen som er yngre, noen som er eldre, noen som er damer, noen som har en helt annen utdannelse. Og, still krav til de som er der fra før om å lytte mer enn man snakker.

Retningsgivende

Samtidig lykkes vi bare om historien er med, om vi bygger på det vi virkelig er gode på. Gamle forretningsmodeller kan være nyttige når man skal kommersialisere nye ideer og en app gir ingen sommer, uten en klar tanke for hvordan man faktisk kan tjene penger på den.

Så skal du se at rogalandsk kompetanse blir retningsgivende for neste generasjoners industri-eventyr også, slik vi har gjort det mange ganger før.