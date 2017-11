Tradisjonelt har mange tenkt at utdanning er noe man tar når man er ung. Det er selvfølgelig riktig at veldig mange prioriterer å utdanne seg tidlig i livet, men jeg tror vi må bli flinkere til å utdanne oss og lære gjennom hele livet. Arbeidslivet er i rask endring, og vi vil alle trenge påfyll gjennom hele yrkeslivet for å henge med.

Samfunnsnyttig bidrag

Regjeringen mener at kurs i regi av frivilligheten utgjør viktige og samfunnsnyttige bidrag til voksenopplæring. Derfor foreslår vi i årets statsbudsjett å bruke 185 millioner kroner på opplæring i studieforbund. Dette er et viktig tilbud som er med på å fremme livslang læring ved siden av det formelle utdanningssystemet. Over en halv million nordmenn har deltatt på over 45.000 ulike kurs i alt fra språk til dans til båtbygging eller søk med redningshunder, for å nevne bare noen få av disse ulike tilbudene.

Generalsekretæren i Voksenopplæringsforbundet, Gro Holstad, er i Stavanger Aftenblad 31. oktober bekymret fordi regjeringen har foreslått å redusere bevilgningen til studieforbund med 22,5 millioner kroner til neste år. Det er viktig å se dette kuttet i sammenheng med alle de andre satsingene vi har for å legge til rette for livslang læring. Regjeringen gir i forslaget til statsbudsjett et løft for yrkesfagene og etterutdanning for ansatte i omsorgstjenestene.

I tillegg foreslår vi å bruke 25 millioner kroner på digital karriereveiledning for å møte omstillinger i arbeidslivet. Vi har også økt midlene til Kompetansepluss fra 86 millioner kroner i 2013 til et forslag om 159,5 millioner kroner i 2018. Dette er midler som bedrifter kan søke om for å tilby kurs for egne ansatte i norsk, regning, skriving og digitale ferdigheter

Funksjonshemmede ikke rammet

Regjeringen foreslår altså en reduksjon i det frivillige tilbudet for å kunne prioritere også andre satsinger på livslang læring. Vi kommer til å innrette kuttet slik at aktivitet for funksjonshemmede og andre som trenger særskilt tilrettelegging ikke blir rammet.

Hvis vi skal legge til rette for livslang læring, må vi ha et bredt spekter av tilbud. Noen vil trenge formelle etter- og videreutdanningstilbud, andre ønsker mer uformelle kurs. Folk i ulike livsfaser, og med ulike ønsker, vil ha helt ulike behov for læring. I forslaget til statsbudsjettet legger regjeringen opp til et bredt spekter av muligheter for å lære gjennom hele livet. Vi håper folk benytter seg av mulighetene.