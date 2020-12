Ikke riv gamle bygg, la de gjenbrukes

RIVELYST: Miljøpartiet De Grønne mener Stavanger driver en meningsløs rivning og kasting av brukbare, til dels flotte bygg. Uten tanke for at det grønneste bygget, er det som allerede er bygget.

MDG har stått ganske så alene og fremmet sin skepsis mot riving, både når det gjelder brannstasjonen på Lagårdsveien, Teknikken og bygningsmassen på Misjonsmarka. Foto: Kristian Jacobsen

Debattinnlegg

Thomas Bendiksen Representant i Utvalget for by- og samfunnsutvikling, MDG

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I en ny rapport lansert av Riksantikvaren og Sintef kan vi lese at miljøpåvirkningen fra eksisterende bygninger er kun rundt halvparten av den fra nybygg. Vi har altså en relativt enkel, men gyllen mulighet til å redusere klimautslippet i Stavanger ved å gjenbruke eksisterende bygninger.

Dessverre møter Miljøpartiet De Grønne (MDG) ofte motbør både fra byggherrer og politiske kollegaer i Utvalg for byutvikling og Kommunestyret. MDG har stått ganske så alene og fremmet sin skepsis mot riving, både når det gjelder brannstasjonen på Lagårdsveien, Teknikken og bygningsmassen på Misjonsmarka. MDG vil også være svært skeptisk til en eventuell riving av det gamle politikammeret på Nytorget når den kommer til politisk behandling. Vi kunne ikke sagt oss mer enig med Byutviklingens lange linjer (BULL) som i sitt innlegg i Aftenbladet 28. november sier at det foregår en meningsløs rivning og kasting av brukbare, til dels flotte bygg.

Ikke skap mer avfall

Bygge- og anleggsnæringen står for 16 % av Norges klimagassutslipp og rundt 25 % av avfallsproduksjonen. Så langt har vi vært for dårlige til å utnytte potensialet i rehabilitering og transformasjon. I eksisterende bygg er allerede store deler av klimabelastningen avskrevet. Det er derfor god grunn til å ikke belaste ytterligere med å rive og skape nytt avfall, samtidig som tilsvarende kvadratmeter reetableres med nye byggematerialer.

Når vi hører argumenter om at den enkleste løsningen er å bygge nytt på flat mark, kan det virke som at dagens rivningstillatelser utelukkende gis av hensyn til kortsiktige økonomiske besparelser. Dette er ikke tilstrekkelig i utviklingen av bærekraftige samfunn og MDG ønsker en grundigere tilnærming. Vi mener det må stilles krav til gjennomføring av livssyklusanalyser som beregner byggets klimagassutslipp i hele dets levetid, fra første spadestikk og fram til eventuell riving og avhending. Slik synliggjøres også miljøkonsekvensene ved å rive og bygge nytt, og blir en del av grunnlaget for å ta langsiktige og bærekraftige beslutninger.

Klima og kulturhistorie

Bevaring og transformasjon har heller ikke kun en klimagevinst, men ivaretar også Stavangers særpreg og kulturhistoriske verdier. Restaureringer av gamle industrilokaler i Østre bydel, Norges Bank-bygget og Hermetikklaboratoriet og fagskolen er alle gode eksempler på transformasjoner som bevarer historien i en ny vri.

Det er en slik byutvikling MDG ønsker og vi støtter derfor helhjertet konklusjonen i Sintefs rapport; Vi kan ikke bygge oss ut av klimakrisen, men gjennom gjenbruk av eksisterende bygninger er vi på god vei til en kommune med lavere klimagassutslipp.