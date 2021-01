Vi undervurder ikke utelivets verdi

DEBATT: Mímir Kristjánsson i Rødt burde ha fått med seg at regjeringen ikke undervurderer utelivets verdi. Ved å spille på dette røyklegger han den reelle situasjonen. Nemlig at vi er i en krise som ikke alle bedrifter vil overleve.

«Kristjánsson nevner ikke et ord om hva vi har fått til i en ekstraordinær tid», skriver Iselin Nybø. Her fra en pressekonferanse på Gaffel og Karaffel i oktober 2020. Foto: Jan Inge Haga

Debattinnlegg

Iselin Nybø Næringsminister (V)

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I Aftenbladet 13. januar skriver Kristjánsson om verdien av utelivet. Han minner leseren på hva det har å si for den sosiale veven, og vitaliteten i en by. Og han indikerer at regjeringen ikke forstår eller anerkjenner dette.

Hvordan kunne vi ellers tillate at utelivsbedrifter har måttet stenge?

Jeg har ved flere anledninger pekt på nettopp de verdiene Kristjánsson her drar frem, – før han gjorde det selv. Verdien for livskvalitet og helse, for det unike livet i byene som gjør dem attraktive. Jeg har også understreket at jeg vet at gode steder er vanskelig å skape, at det ikke bare er å starte på nytt, at etablissementene vi setter pris på ikke er utbyttbare, at det ofte handler om folks livsverk.

Regjeringen har fokusert på å gi nødvendig hjelp, der den trengs mest, og slik den fungerer best. Men det betyr ikke at vi kan gi skreddersydd hjelp til alle, eller tilpasse oss nye behov i sanntid.

Vi har gjort det enklere å drive etablissementene som Kristjánsson elsker.

Les også Slik vil Stavanger for­dele 16,2 millioner til utelivs­bransjen

Les også Skjenkesteder i Stavanger jubler over støtteordning, men Sandnes vet ikke hvem pengene skal gå til

Nevner det ikke

En kompensasjonsordning er en komplisert mekanisme. Kristjánsson vet dette. Men han nevner ikke et ord om hva vi har fått til i en ekstraordinær tid. Ingenting om hvordan ordninger utvides og overlapper, hvordan vi justerer dem og gir ekstrabevilgninger, – også til Stavanger.

I stedet fremstiller han det som om det er kommunen som først og fremst trår til for utelivet i hjembyen. Han nevner riktignok at det er statlige ekstramidler de har fordelt, men vrir fremstillingen slik at han likevel kan etterlyse at staten må komme på banen.

Departementene og etatene jobber på spreng for å kunne gi så god hjelp som er realistisk mulig. Portalen som åpnet 18. januar innvilget flere hundre søknader allerede første døgnet. Og målet er å redde så mange som mulig. Det blir ikke alle, men vi skal redde mangfoldet i byene.

Nettopp næringsmangfold er viktig for regjeringen.

Vi ønsker at folk skal satse, skape arbeidsplasser, skape verdier.

Den levende byen Kristjánsson beskriver er et produkt av næringsvennlig politikk. Før krisen rammet hadde vi iverksatt et omfattende program for nettopp små og mellomstore bedrifter. Og det er disse som preger utelivet. Vi har gjort det enklere å drive etablissementene som Kristjánsson elsker.

Vi har gjort det smidigere og billigere å forholde seg til myndighetene. Vi har gjort det enklere å skaffe arbeidskraft. Vi bevilget penger til innovasjon og oppstart. Vi har laget ordninger for å styrke konkurransekraften og muligheten til å overleve.

Vi ser det bedre enn rødt

Alt dette har vi gjort fordi vi ser verdien av hva små bedrifter kan skape; hva lidenskap, kreativitet og stå-på-vilje betyr. Vi ser det bedre enn Kristjánsson og hans parti Rødt, fordi vi ser det hele tiden, ikke bare i en krise.