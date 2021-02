Kalberg, ikke uvesentlig hvor halen sitter

DEBATT: Kalberg er aktuell fordi det ligger i et knutepunkt for tre ulike linjer med kraftforsyning.

«Kalberg har en unik lokalisering når det gjelder å tilby sikker kraft selv om både en og to hovedlinjer skulle falle ut», skriver John Peter Hernes. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

John Peter Hernes Kommunalråd i Stavanger (H)

Harald Birkevold har en skeptisk kommentar med mange gode spørsmål i Aftenbladet 2. februar. Men et av premissene hans er feil: Det er ikke sånn at Kalberg har blitt aktuelt som sted for etablering av datasenter eller annen kraftkrevende industri fordi noen har inngått avtaler om kjøp av områder der.

Unik lokalisering

Kalberg er aktuell fordi det ligger i et knutepunkt for tre ulike linjer med kraftforsyning. Stedet har derfor en unik lokalisering når det gjelder å tilby sikker kraft selv om både en og to hovedlinjer skulle falle ut. Så enten det er hunden som logrer med halen, eller halen som logrer med hunder, så spiller det en stor rolle hvor halen er festet.

Kalberg er altså ikke et tilfeldig sted. Hvis det ikke var for det, så burde utviklingen av datasenter eller annen kraftkrevende industri helst skjedd på Forus der man på en helt annen måte kunne utnytte spillkraften fra slik virksomhet.

Det har vært flere gode leserinnlegg i Aftenbladet om denne problematikken med datasenter. Energiutnyttelsen er lav, og der er enorme mengde spillkraft i form av varme. Blir ikke den utnyttet på en fornuftig måte, er det vanskelig å si at anleggene er spesielt miljøvennlige.

Industribyggeren Jens P. Heyerdahl i Orkla hadde et ordtak: «Store beslutninger skal være vanskelige.» Vyene for utvikling av Kalberg er store, og derfor er det viktig med kritiske spørsmål og en grundig debatt.

Trenger nye arbeidsplasser

Det er helt rett at kommuner over hele landet nå springer om kapp for å lokke til seg datasenter, batterifabrikker og alt som lover arbeidsplasser i den nye grønne økonomien. Norge trenger nye arbeidsplasser og næringer, så det er rett for lokalpolitikere å være fremoverlent. Faren er selvsagt at når det blir Klondike-stemning og mange springer i samme retning, så stilles kanskje ikke det rette kontrollspørsmålene. En generell misforståelse er at det virker som Norge plutselig har fått ubegrensede mengder ren kraft. Vi har mye vannkraft, men noe enormt overskudd har vi ikke. Skal vi skaffe mer, har vi lært at verken vindkraft eller vannkraft kommer uten store naturinngrep.

Så det er viktig at vi teller til ti og gjør en grundig analyse av hvordan vi får mest mulig arbeidsplasser og verdiskaping ut av hvordan den tilgjengelige kraften vår brukes. Er det på datasenter eller batterifabrikker, så er det vel og bra. Men den grundige analysen av om det faktisk stemmer, er helt nødvendig, både for tilhengere og motstandere av de prosjektene som nå diskuteres.

To tanker i hodet

Et siste, og helt sentralt tema for mange, også Trond Birkedal, er hensynet til jordvern. Og Birkedal har rett når han påpeker at vi har bygget ned altfor mye matjord. For mye natur uten verdi som matjord også. Men er det sånn at vi kan få til noe på Kalberg, som regionen ikke får til noe annet sted, så kan vi finne løsninger på det. Regionen kan og må da kompensere for en eventuell nedbygging av jord på Kalberg, med å reversere andre områder som er omregulert, fra matjord/natur til utbygging, men som ennå ikke er utbygget.

Vi må ha minst to tanker i hodet på en gang, og vi må samarbeide på tvers av kommunegrensene om de viktige målene som er både nye arbeidsplasser og vern av natur og matjord.