Høyre vil ikke privatisere velferdstjenestene

DEBATT: Høyre vil ikke privatisere velferdstjenestene, men forbedre dem og gjøre dem mer bærekraftige.

«Det vi har foreslått i Sandnes, er å la flere tilbydere få utføre tjenester for kommunen og velferdssamfunnet vårt», skriver Solgull Klette. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Solgull Klette Kommunestyrerepresentant for Høyre i Sandnes

Det er hyggelig at Sp’s Håvard Tonning Austvoll (17.2.) leser mine debattinnlegg opptil flere ganger. Jeg synes også det er flott at folk har andre politiske ståsted enn meg, men å ha lettsindig omgang med sannheten om andre partier for å fremheve sin egen politikk synes jeg ikke noe om.

La meg gjøre det klinkende klart: Sandnes Høyre har aldri, aldri foreslått å privatisere kommunale tjenester! Det er like feil som om jeg skulle påstå at Sp vil innføre kommunisme i Norge. Partiet Høyre vil ikke privatisere velferdstjenestene, men forbedre dem og gjøre dem mer bærekraftige.

Minner om at da Sp sist satt i regjering la de ned seks fødetilbud i Norge.

Utfordre hverandre

Det vi har foreslått i Sandnes, er å la flere tilbydere få utføre tjenester for kommunen og velferdssamfunnet vårt. Det er ikke privatisering. Formålet med konkurranse i og om offentlige tjenester er ikke å erstatte den tradisjonelle modellen med fiks ferdig, alternativ modell, men å la en serie forskjellige alternativer utfordre hverandre. Sånt gjør oss alle sammen litt bedre.

Så til fødetilbud i Norge: Norge er et av verdens tryggeste land å føde i, men det er en økning i andelen risikopasienter blant de fødende, viser en rapport fra Helsedirektoratet og jordmorforeningen. Noe av grunnen er at kvinner er eldre når de føder nå enn tidligere. Det stiller nye krav til ressurser og kompetanse ved fødeklinikkene. Friske kvinner med normale svangerskap kan for øvrig godt og trygt føde hjemme, hvis de ønsker det. Minner om at da Sp sist satt i regjering la de ned seks fødetilbud i Norge.

Utnytte ressursene bedre

Når det gjelder Sorenskrivere og lensmannskontor, så er den omleggingen gjort for å forbedre rettssikkerheten til befolkningen og utnytte ressursene bedre. Vi har nådd målet om to politifolk pr. 1000 innbyggere, politiet rykker raskere ut enn før, politiet selv melder at ting går i riktig retning i kjølvannet av en krevende politireform, og ferske tall viser at tilliten til politiet øker.

Jeg har full respekt for at Sp vil reversere alle de viktige reformene som Høyre i regjering har gjort for å få et mer bærekraftig velferdssamfunn, men de må ikke snakke usant om våre intensjoner. Høyre privatiserer ikke velferdstjenester, vi forandrer for å forbedre.