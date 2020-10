SUS i spagat om legestudium

LEGEUTDANNING: Et meget kompetent sykehus må kjenne sin besøkelsestid, og slutte å rygge bakover inn i fremtiden.

Mange gode krefter er i sving for å lande et medisinstudium i Stavanger. Vi har ikke tenkt å gi oss før vi er i mål. Det hadde likevel lettet arbeidet om SUS turte å være tydeligere på at de støttet regionen, selv om Helse vest og Bergen vil like dette dårlig, skrive Kåre Reiten. Foto: Jan Inge Haga

Debattinnlegg

Kåre Reiten Fastlege, Stavanger

Som fastlege og helsepolitiker har jeg med stor beundring fulgt SUS sin positive utvikling til et sykehus som på mange fagfelt ligger helt på topp i landet hva gjelder medisinsk behandling. Samarbeidet med Medisinsk fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) har medført at SUS i mange år har hatt studenter fra UiB i praksis fra en medisinutdanning styrt fra Bergen.

Uhyre viktig

Nå er babyen moden, og det er på tide å «klippe navlestrengen». Å stå i spagat slik SUS gjør nå, og skal tjene to herrer, blir i lengden en slitsom affære. Dyktige politikere fra Rogaland har sørget for en utredning, Grimstadutvalget, som både går inn for at Norge skal utdanne flere leger selv, og at UiS kan være et av alternativene.

Politisk er det besluttet å bygge et nytt SUS på Universitetsområdet på Ullandhaug. Nettopp med tanke på nærheten mellom SUS og UiS, og dermed fremme muligheten for et legestudium. Betydningen av en slik utdanning for regionen både hva gjelder tilgangen på leger, men også for en medisinsk teknisk utvikling som en fremtidig næring, kan knapt understrekes nok.

Som ung medisinstudent ved ett nyopprettet Medisinsk fakultet i Trondheim fikk jeg oppleve den enorme betydningen dette fikk for Regionsykehuset i Trondheim. De andre medisinske fakultetene var tradisjonen tro motstandere av at Trondheim da skulle ha legeutdanning. For noen få år siden fikk de Nobelprisen i medisin, så bare dumt var det vel ikke at trønderne fikk legeutdanning.

Våg å være tydelige

Et samlet Rogaland jobber nå hardt for at UIS skal kunne begynne med å ta hjem en del medisinstudenter fra utlandet, og gi de den siste delen av studiet her hjemme. Studieplanen er spennende, og vil tilføre de etablerte fakultetene både konkurranse og nye tanker. Fokuset på primærhelsetjenesten vil være et friskt pust inn i en fastlegeordning som er i krise, og har sviktende rekruttering.

Alt ligger til rette for starten på en legeutdanning som på sikt vil munne ut i et fullt legestudium styrt fra Stavanger. Ikke som et underbruk av Bergen der ressursene tilfaller dem. Ledelsen ved SUS har rett i at dette må avgjøres politisk. Flere partier på Stortinget er positive, og vi har ikke tenkt å gi oss før vi er i mål. Det hadde likevel lettet arbeidet om SUS turte å være tydeligere på at de støttet regionen, selv om Helse vest og Bergen vil like dette dårlig.

