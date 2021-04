Derfor graver vi i Stavanger domkirke

DEBATT: Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er stolte over jobben vi gjør, og gleder oss over å kunne bidra til historien om Stavanger og Norge med noe vi virkelig kan: Arkeologisk utgravning og dokumentasjon av middelalderske kirkesteder.

«Lag for lag nedover i jorda må vi skille strukturer, hendelser og århundrer fra hverandre», skriver Kristin Bakken. Foto: Tommy Ellingsen

Debattinnlegg

Kristin Bakken Adm. dir. i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

NIKU er et forskningsinstitutt med nasjonalt ansvar for middelalderarkeologien i Norge. Det gjelder middelalderbyene og middelalderske kirkesteder. NIKU har Norges største fagmiljø i arkeologi, og har 25 års erfaring. Det er gode grunner til at middelalderarkeologien er samlet i ett sterkt nasjonalt fagmiljø.

For å dekke de åtte norske middelalderbyene, har NIKU kontorer i Bergen, Trondheim, Oslo og Tønsberg. Ansvaret for utgravninger i Stavanger ligger til bergenskontoret.

Det er en stor fordel å samle erfaring på tvers av middelalderbyene i Norge.

Spesialisert kompetanse

Middelalderbyer og -kirkegårdsundersøkelser byr på noen særlig utfordringer, og krever spesialisert kompetanse. Kulturlagene, det vil si lagene med spor etter menneskelig aktivitet, er ofte tykke og kjennetegnes av at det er mye ulikt arkeologisk materiale på samme sted. Lag for lag nedover i jorda må vi skille strukturer, hendelser og århundrer fra hverandre. Erfaring med slike komplekse utgravningssteder er avgjørende for riktig tolkning av de arkeologiske funnene.

I Stavanger domkirke forholder vi oss til lag av blandet søppel og materiale fra 1800-tallet, kirkegårdsjord med spredte menneskebein og gjenstander, graver av ulik alder gravd ned i og ved siden av hverandre, bosetningslag eldre enn kirken og rester etter jordbruksaktivitet. Men slike komplekse felt har arkeologene i NIKU heldigvis jobbet med før.

Det er en stor fordel å samle erfaring på tvers av middelalderbyene i Norge. Det avgjørende er ikke de eventuelle lokale forskjellene, men de store likhetene mellom utgravningsutfordringene i middelalderbyene. Vi har erfaring fra lignende utgravninger i hele landet. Vi kan for eksempel sammenligne skjelettfunnene eller murkonstruksjonene fra Stavanger domkirke med graver og bygningsrester fra samme periode på både Avaldsnes, i Skien, Oslo og Trondheim.

NIKU har bygd opp tverrfaglig kompetanse for å styrke middelalderundersøkelsene. I Stavanger har vi med oss eksperter på steinkirker og på digital dokumentasjon.

Tett samarbeid

I Domkirken samarbeider vi tett og godt med Arkeologisk museum, UiS. Forskerne på museet har lenge jobbet med arkeologisk materiale fra Stavanger, og er offensive på forskningsfeltet. NIKU og AM er spesialiserte på litt ulike vis, og i undersøkelsene i domkirken utfyller vi hverandre.