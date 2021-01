Hva er Bergen så redde for?

MEDISINSTUDIUM: Sannheten om Vestlandslegen ser ut til å ha kommet for dagen. Universitetet i Bergen hadde ikke noe genuint ønske om å løfte kvaliteten på medisinutdanningen i Norge, kun et ønske om å demme opp for «konkurrenten» i Stavanger.

Ved å spille hverandre gode kan vi lage svært god medisinutdanning for fremtiden. Da gjelder det å ikke demme opp for hverandre, skriver innsenderne. Foto: Marit Hommedal

Debattinnlegg

Ingvild Vatten Alsnes 1.amanuensis og studieplanleder medisin UiS

Morten Munkvik 1.amanuensis og studieplanleder medisin UiS, fastlege og spesialist i allmennmedisin

Stein Ørn Professor UiS, overlege hjertemedisin SUS

Universitetet i Stavanger (UiS) ble etablert i 2004, som Norges femte universitet. UiS har 12 000 studenter, 1500 ansatte og har de tre siste årene vært Norges tredje høyest rangerte universitet i form av publiseringspoeng per faglig ansatt. Det er bred politisk og faglig enighet om at det er behov for flere studieplasser i medisin i Norge, og UiS har laget en studieplan som har høstet lovord som en fremtidsrettet og spennende utdanning av høy kvalitet.

Sannheten om Vestlandslegen

Sommeren 2020 var Khrono arena for en meningsutveksling mellom det medisinske miljøet ved Universitetet i Bergen (UiB) og UiS angående medisinutdanningen. Enkelte ganger var det vanskelig å få tak på argumentene UiB presenterte for medisinstudiet de ønsker å plassere i Stavanger, «Vestlandslegen».

Nå har støvet lagt seg etter debatten og avtroppende direktør ved Universitetet i Bergen forklarer i Khrono at det blir mer kamp om pengene i en økende konkurransepreget sektor. Under overskriften «Jyplingene» kommer det fram at UiS framstår som en trussel. I et ledd for å posisjonere seg for framtiden sier den avtroppende direktøren at «vi er for så vidt i gang. Etableringen av Vestlandslegen er jo et strategisk grep for å demme opp for Stavanger».

Heldigvis påpeker han at kvalitet er det viktigste konkurransefortrinnet man kan ha. Likevel er det altså tydelig at motivasjonen for å etablere Vestlandslegen primært er strategisk begrunnet i økonomi for universitetet, og ikke et genuint forsøk på å løfte kvaliteten på medisinutdanningen i Norge. Dette kan være med på å forklare hvorfor de gode faglige og pedagogiske argumentene ikke var så lette å få øye på i sommerens debatt.

Raushet ute, ikke i Norge

I vår prosess med å lage en fremtidsrettet og innovativ studieplan i medisin ved UiS har vi vært i dialog med ledende medisinske utdanningsmiljø over hele verden. Felles for alle, uavhengig om de befinner seg i Danmark, Nederland, England, USA eller Australia, er deres åpenhet og ønske om samarbeid. De deler raust ressurser, tid og kompetanse og er raske med å foreslå et oppfølgingsmøte for å høre om det er noe nytt de kan lære av oss. Da er det påfallende at møtet vi hadde avtalt med NTNU ble avlyst da ledelsen fikk høre at «konkurrenten» UiS var i prosessen med å lage en fullverdig studieplan i medisin.

Er vi plutselig blitt en trussel? Det kan virke sånn. Kanskje skyldes det at vi har en hel region i ryggen, kompetent helsepersonell, akademisk tyngde og en kritikerrost detaljert studieplan som mer enn holder vann. Vår konkurransefordel er nemlig kvalitet og nytenkning. Det er vår motivasjon. Ved å spille hverandre gode kan vi lage svært god medisinutdanning for fremtiden. Da gjelder det å ikke demme opp for hverandre.

Vestlandslegen primært er strategisk begrunnet i økonomi for Universitetet i Bergen, og ikke et genuint forsøk på å løfte kvaliteten på medisinutdanningen i Norge.

