Avslutningen av sykkelsatsingen er en tragedie

DEBATT: Stavanger på sykkel sitt arbeid for sykkeltilrettelegging skal avsluttes i forbindelse med interne omorganiseringer i kommunen.

«Vi i Syklistforeningen er oppriktig bekymret for administrasjonen sin avgjørelse om å legge ned Stavanger på sykkel», skriver Andreas Kirkhaug. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Andreas Kirkhaug Nestleder, Rogaland syklistforening

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Dette er en tragedie for alle som sykler i Stavanger, og vil i praksis avslutte Stavanger kommune sin satsing på de som sykler. Det er ikke presentert noen konkret plan for å ivareta satsingen etter omorganiseringen, og administrasjonen blir endelig kvitt vaktbikkja som har sørget for at sykkel har blitt husket i plan- og byggeprosesser i kommunen.

Det er et tap for Stavanger som kommune, men aller størst er tapet for de som trenger sykkel for å komme seg til sine daglige gjøremål.

Det er ingen andre avdelinger i kommunen som har tatt hensyn til behovene til de som sykler og i forlengelse de andre i trafikken som får bedre plass når flere sykler.

Spydspissen

Stavanger på sykkel har vært en ubetinget suksess, som har vært en pådriver for at det skal være trygt og sikkert å sykle i Stavanger for alle. De har prioritert barn som skal til skolen, unge på vei til fritidsaktiviteter, studenter på vei til universitetet, voksne på vei til jobb og eldre som er ute på tur. De har vært spydspissen for en tilrettelegging av sykkelfelt og sykkelveier ingen andre kommuner kan måle seg med.

Møllegata er et svært godt eksempel på hva det slagkraftige fagmiljøet i Stavanger på sykkel har fått til. Her har de på tross av øvrige planmyndigheters uvillighet og med motstand fra Statens vegvesen fått regulert en forkjørsvei for syklende som har mer enn doblet antallet syklende på strekningen. En tilsvarende seier for de som sykler, er det ingen andre i kommunen som har fått til noensinne.

Vi i Syklistforeningen er oppriktig bekymret for administrasjonen sin avgjørelse om å legge ned Stavanger på sykkel. Det er et tap for Stavanger som kommune, men aller størst er tapet for de som trenger sykkel for å komme seg til sine daglige gjøremål. Administrasjonen ønsker tydeligvis å bli kvitt et fagmiljø som holder resten av kommunen i ørene når de ikke passer på sykkeltilretteleggingen. Da er det på tide at politikerne kommer på banen og freder Stavanger på sykkel, enten i sin nåværende form eller i en styrket utgave.

Vis handling

De fleste politiske parti i Stavanger påstår at de er for sykkeltilrettelegging. Nå er tiden for å vise handling, eller så vil Møllegata bli stående igjen som et symbol på hvor bra ting kunne ha vært og over politikernes manglende handlekraft.

Les også Vet du hva dette betyr? Nå skal symbolet brukes over hele landet