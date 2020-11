Hadia Tajik står på for Rogaland selv om hun ikke bor her

BOSTED: Jeg leser med forundring innlegget til Trond Birkedal om at Hadia Tajik, som står på førsteplass for Rogaland Ap, egentlig kommer «fra utsiden». Så vidt jeg vet kommer hun fra Bjørheimsbygd.

Jeg har registrert at Tajik har hatt ledertrøya i å gjøre forhandlingene for Arbeiderpartiet i forbindelse med krisepakkene under koronapandemien, inkludert oljekrisepakka som sikret milliarder av kroner til oljebransjen vår. Foto: Jon Ingemundsen

Eirin K.Sund Regionleder i LO Rogaland, og leder av Nominasjonskomiteen i Rogaland Ap.

Birkedal gjør et poeng utav at Tajik er gravid og har mann i storbyen. Jeg har også fått med meg at Tajik var singel da hun kom inn på Stortinget, men har siden blitt sammen med en mann som er fra Innlandet, som bor i Oslo. Jeg vet ikke helt hva Birkedals poeng med å referere til ham er, men lurer jo veldig på om Birkedal helst mener at stortingsrepresentanters ektefeller skal flytte til et fylke de selv ikke kommer fra? Eller at stortingsrepresentanter bare skal finne ektefeller i eget hjemfylket? Eller ville det vært bedre om Tajik fortsatte å være singel?

Hun står på for Rogaland

Det som er viktig for meg er at hun gjør en god jobb for fylket sitt når hun møter på Stortinget. Jeg har registrert at Tajik har hatt ledertrøya i å gjøre forhandlingene for Arbeiderpartiet i forbindelse med krisepakkene under koronapandemien, inkludert oljekrisepakka som sikret milliarder av kroner til oljebransjen vår.

Det har sikret framtida til industriarbeidsplasser som er viktige for oss i Rogaland. Jeg har sett at hun har frontet dobling av fagforeningsfradraget, penger til flere heltidsstillinger i kommunene og kampen mot den utstrakte bruken av innleid arbeidskraft.

Jeg har ikke inntrykk av at Tajik har glemt hvor hun kommer fra, det viser hun i arbeidet hun gjør. I august kunne jeg også lese et koselig intervju med Tajik i lokalavisen Strandbuen, om at hun hadde leid seg en hytte der for sommeren – og ville gjøre mer av det fremover. Slik at mann og framtidig barn kunne bli kjent med hvor hun kommer fra.

Tajik sto tidligere på sikker plass til Stortinget på Oslo sin liste i to perioder. Vi ba henne komme hjem igjen, noe vi er glad for at hun gjorde. Hun kom altså ikke «feiende inn fra utsiden» og kom ikke for å få en sikker plass.

Tull å telle netter

Birkedal legger også stor vekt på hvor mange netter hun har vært i Rogaland uten noen politiske forpliktelser. Vel, jeg er ikke så opptatt av om Tajik kommer hjem uten politiske avtaler, men jeg er imponert over hvor ofte hun har vært i Rogaland for å møte LOs tillitsvalgte, bli med oss på bedriftsbesøk og ta opp saker som er viktige for oss. Jeg kan opplyse, siden jeg som leder for nominasjonskomiteen har sjekket. Birkedal fant ikke plass til alle opplysningene.

Tajik har vært på 31 reiser til Rogaland, og totalt på 75 reiser generelt rundt om i landet i det tidsrommet Birkeland har bedt om innsyn i (fra 1. jan. 2019 til 1. august 2020). I tillegg har det vært korona og mindre reisevirksomhet.

Nesten halvparten av reisene hun har tatt ut av Oslo, har altså vært til hjemfylket sitt Rogaland. I tillegg er hun nestleder i Arbeiderpartiet og hele landet er hennes arbeidsområde. Birkedal sin kommentar og sammenligninger med Carl I. Hagen, som er uten tilhørighet i fylket han stiller for, nemlig Oppland, faller dermed på sin egen urimelighet. Tajik hører hjemme hos oss og representerer interessene våre.

