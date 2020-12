Rødt Rogaland er kritiske til datasenter som sponser gigantene

DATASENTER: Skal vi tillate datasenter skal disse bygges på en måte som tar vare på miljøet og garanterer demokratisk kontroll over denne infrastrukturen.

Sentre som skal brukes i produksjon av kryptovaluta bør ikke gis støtte, da disse ikke gjør noe nyttig arbeid. De bruker enorme mengder energi og ressurser på å regne på meningsløse tall, skriver Rødt Rogaland. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Sindre Joa Sømme Leder av Rødt Rogaland

Håkon Sverre Heggen Leder av Rødt Time og Klepp.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Regjeringens politikk har til nå dreid seg om å lokke noen av verdens største selskaper til Norge gjennom lav elavgift, fjerning av utstyrsskatt og billige tomter. Istedenfor å bruke midlene som vi har tilgjengelig skal vi subsidiere verdens rikeste selskap for å få et par arbeidsplasser. Ifølge Klassekampen ga regjeringen i Sverige ca. 2,5 millioner kroner i statlig støtte for hver arbeidsplass.

Det planlegges et enormt datasenter i Time kommune, hvor den opprinnelige planen var å bygge ned 2000 dekar med matjord. Flere kommuner sysler med planer om datasenter for å lokke til seg arbeidsplasser, og vi risikerer å komme opp i lignende problemstillinger som med vindkraftverk.

Enorme energisluk

Kapitalinteressene går foran miljøhensyn og lokaldemokratiet. Rundt 3 prosent av jordas energi går nå med til drift av datasenter. Datasenter er gigantiske energisluk, samtidig som mye av energien går tapt gjennom spillvarme. Overskuddsvarmen fra datasentrene kan brukes til å etablere ny industri, men å bygge ned landbruksjord er ikke å bygge for framtida. Fordelene med datasentre må veies opp mot ulempene ved tap av matjord, tap av friluftsområder, beitelandskap og kulturlandskap.

Rødt Rogaland mener at vi skal stille strenge miljøkrav og krav til energieffektivisering for å bygge datasenter. Dette bør inkludere at matjord ikke skal bygges ned og varmen som produseres av slike senter, må komme til nytte. Samtidig bør staten innta en mer aktiv rolle, inkludert eierskap og drift.

Rødt skiller på nytteverdien av disse datasentrene. Sentre som skal brukes i produksjon av kryptovaluta bør ikke gis støtte, da disse ikke gjør noe nyttig arbeid. De bruker enorme mengder energi og ressurser på å regne på meningsløse tall. I en verden hvor vi må minske vårt utslipp, er det utenkelig å legge til rette for slik meningsløs sløsing.

Google trenger ikke sponsing

Regjeringens politikk har til nå vært å legge til rette for selskaper som Google og Microsoft til å bygge datasentre her. En slik politikk innebærer dermed en subsidiering av verdens største selskaper. Rødt mener at Norge heller bør bygge opp egen kompetanse og industri for denne typen kritisk infrastruktur. Her bør det offentlige ta en lederrolle, siden staten og kommunen er en av de største kundene. Dette bør inkludere oppbygging av demokratisk eid og kontrollert digital infrastruktur.

