«Uavklart» saks­behand­lings­tid hos Nav – er det greit?

DEBATT: I over seks måneder har jeg ventet på at min klage blir behandlet.

Foto: Morten Holm, NTB

Debattinnlegg

Ezequiel Polanco Doñe Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Nav skriver på sin hjemmeside at saksbehandlingstiden for klager på dagpenger vedtak er «uavklart».

Jeg undrer meg over at en offentlig etat kan ha en «uavklart» saksbehandlingstid for ytelser folk er avhengig av. Dette var nytt for meg. Særlig når en saksbehandlingsfeil hos Nav førte til at jeg måtte sende inn en klage for å få behandlet saken min på nytt.

Kort fortalt: I september 2020 ble mine kollegaer og jeg permittert fra jobben i en kort periode. Alle av oss søkte om dagpenger. Alle fikk innvilget og utbetalt dagpengene sine, utenom meg.

Jeg tok kontakt med Nav og fikk bekreftet at det måtte ha skjedd en saksbehandlingsfeil hos NAV, og at jeg burde sende inn en klage for å få revurdert min søknad om dagpenger. Klagen ble straks sendt inn og bekreftet mottatt.

Men helt siden november 2020 har jeg etterlyst svar fra Nav på min klage. I over seks måneder har jeg ventet på at min klage blir behandlet. Jeg har ringt og sendt meldinger til Nav, men jeg får alltid det samme svaret – «saksbehandlingstiden er uavklart» – du må vente.

Hvor lenge jeg må vente, er uavklart. Er dette greit?