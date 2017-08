Alt starter i skolen? Har de politikerne som uttrykker dette glemt noe viktig? Utdanningsforbundet Stavanger mener det. I disse dager går de fleste av Stavanger sine ettåringer inn barnehageporten for første gang, og dermed har første steget i utdanningsløpet deres startet.

Tidlig innsats

Disse små menneskene skal her gjøre sine første erfaringer på egen hånd. De skal få oppleve trygghet og gode relasjoner, gjennom lek skal de lære mye om seg selv og om verden rundt dem, de skal bli sett og møtt for dem de er + så utrolig mye mer. I barnehagen skal byens barn få lagt til rette dagene slik at de skal ha gode forhold for lek, læring, danning og omsorg. Dette skal byens barnehagelærere støtte og hjelpe dem med. Tidlig innsats er en viktig del av barnehagehverdagen. Det handler om at barnehagelæreren er oppmerksom og har kunnskap om hva som er normalutvikling for et barn. Om denne læreren ser noe som kan være tegn på noe annet, skal den vite og ha evne til å sette i gang tiltak som er nyttige for barnets utvikling på en naturlig og god måte. Barnet skal på denne måten oppleve støtte og hjelp for å ha det best mulig i sin hverdag. Dette er barnehagelærerne, fagarbeiderne og assistentene godt skolerte og erfarne i, både gjennom utdanningen sin, jobberfaring og Stavanger kommune sin satsing på kompetanseheving gjennom «Stavangerbarnehagen». Tidlig innsats er viktig for hvert enkelt barn, her og nå, men også i forhold til deres vei videre i utdanningsløpet. Forskning viser at de klarer seg bedre på skolen, både i grunnskolen og i videregående skole, årene i barnehagen gir et solid grunnlag for videre utvikling og læring.

Tenk en gang til

Kjære politikere, alt starter ikke i skolen. Det fortsetter! Utdanningsforbundet Stavanger er glade for at mange politikere allerede setter søkelyset på både egenverdien til barnehagen, òg at den er første del av utdanningsløpet! Vi håper at dere som mener at alt starter i skolen, kan tenke dere om en gang til.