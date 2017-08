Bakgrunnen for Pride-feiringene finner vi i New York på 1960-tallet. Politiet gjennomførte jevnlig rassiaer, stenginger og trakassering på steder frekventert av homofile, antatt homofile, transer og dragartister.

Til slutt hadde homsene, transene og dragartistene fått nok. Når politiet en kveld stormet The Stonewall Inn i Greenwich Village, startet opptøyer med stiletthæler og håndvesker. Det tok ti dager å roe det ned. Ett år senere ble den første Pride Parade arrangert i Christopher Street.

Det handler om holdninger, og om hele tiden å stå opp for våre verdier.

Handler om holdninger

I dag handler Pride-feiringer, og flagging med regnbueflagg, verden over om respekt for den grunnleggende menneskerettigheten å få være seg selv og elske hvem man vil i trygghet. Det handler om holdninger, og om hele tiden å stå opp for våre verdier.

Det er krefter som ønsker å reversere utviklingen. Hendelsene i Charlottsville tidligere i august viser hva som kan skje dersom man ikke sender tydelige signaler.

For første gang siden 30-tallet finnes det nå interneringsleirer for homofile i Europa: Tsjetsjenia har opprettet dette, og det rapporteres om dødsfall som følge av tortur. I Russland er homofili forbudt ved lov. I Ungarn ønsker sterke krefter lignende lovgivning. I Sverige og Finland har hatgrupper tatt til vold og banket opp folk for å være seg selv.

Dessverre ser vi at hatgrupper forsøker å etablere seg i Norge. Sist sommer ble flagg revet ned og bannere med hatbudskap hengt opp i Kristiansand. Nedriving og brenning av flagg så vi også under Oslo Pride i juni. I juli følte gruppen seg åpenbart sterkere, og Kristiansand ble igjen åsted, denne gang for en hatmarsj.

Forebyggende signal

I Kristiansand har ordføreren og politisk ledelse i byen vært forbilledlig tydelige og klare i sitt budskap om at hatideologi må bekjempes. Tilsvarende har Stavangers ordførere og ledende politikere alltid stilt opp og støttet Stavanger på Skeivå siden oppstarten. Det er et tydelig og forebyggende signal.

Nettopp fordi vi ser hatgrupper føler seg sterkere, er det viktig at vi som ikke deler deres sorte ideologi, sier i fra og er tydelige i vårt ønske om et mangfoldig og inkluderende samfunn.

Derfor deltar vi på Skeivå, og oppfordrer alle til å bruke muligheten til å markere at vi respekterer den enkeltes rett til å være seg selv, om du er hetero eller homo, protestant, katolikk eller muslim, om du er gutt, jente eller hen.