Merkeordning for god dyrevelferd trengs

DEBATT: Jeg er sikker på at vi er mange som er villige til å betale mer for kjøtt- og meieriprodukter vi vet er produsert med god dyrevelferd.

Pauline Vik Vestly Ungdomskandidat for Rogaland Venstre

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Vi trenger derfor å få på plass en statlig merkeordning for god dyrevelferd – slik de har i Danmark. En merkeordning gjør at vi alle kan gjøre bevisste valg, og at bønder som driver med bedre dyrevelferd enn lovverket krever, får bedre pris for produktene sine.

Statlig ordning

Sammen med en mer bevisst bruk av offentlige anskaffelser vil en slik bruk av markedet bidra til at det blir bedre økonomi i at flere bønder legger til rette for bedre dyrevelferd og mer miljøvennlig produksjon. Bedre Dyrevælferd er en dansk merkeordning som har til formål å skape bedre dyrevelferd for griser, kyllinger og kyr. Det skal den gjøre ved å stimulere til etterspørsel etter kjøtt- og meieriprodukter produsert med ekstra god dyrevelferd. Ordningen er statlig. Ordningen er godt kjent i Danmark og har stor tillit.

Ett, to eller tre hjerter

Merket viser graden av dyrevelferd i produksjonen på en enkel måte med ett, to eller tre hjerter. Ett hjerte betyr at dyrevelferden er løftet over dansk lovgivning. To hjerter betyr at dyrene får enda bedre plass og utetid. Tre hjerter betyr blant at også kyllinger kommer ut i det fri.

Merkeordningen i Danmark virker. Vi må gjøre det same grepet i Norge for å stimulere til bedre dyrevelferd også her. Dette må gjøres samtidig med at kravene i lovverket skjerpes. Landbruksministeren har varslet at hun vil legge frem en ny dyrevelferdsmelding. En statlig merkeordning må være et av hovedtiltakene i meldingen.

