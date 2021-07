Et fortsatt rungende ja til søndagsåpent

POLITIKK: Fremskrittspartiet har alltid ment at det er mange gode grunner til å tillate søndagsåpne butikker. Denne sommeren er intet unntak.

«Hvorfor skal ikke folk få handle ting når folk har lyst til å selge?» spør Silje Hjemdal. Foto: Torstein Bøe / NTB

Silje Hjemdal Stortingsrepresentant Frp

Spesielt nå i ferietiden er det mange av oss som ser nytten av at butikker burde få holde åpent om de selv ønsker det.

Det handler først og fremst om oss forbrukere, for hvorfor skal ikke folk få handle ting når folk har lyst til å selge?

Kommunen bestemmer

Muligheten for å holde søndagsåpent handler også om at det er mange butikker som er avhengig av stor omsetning i sommerhalvåret for å overleve. I dag er det opp til hver enkelt kommune å avgjøre om vanlige butikker får holde åpent på søndag, og det gjelder også kun i turistkommuner. Jeg forstår ikke at dette skal være noe vi politikere skal sitte og bestemme. Det finnes grenser for politikk.

I ferien er det mange unge med stor arbeidskapasitet som har ordnet seg sommerjobb. Flere av disse ville helt sikkert også satt pris på om søndagen var en arbeidsdag, slik at de kunne tjent mer penger eller tatt ut fridagene sine på andre dager enn på søndager.

Nedstemt

Frp har det siste året har fremmet flere forslag om søndagsåpne butikker, både på generelt grunnlag og som følge av pandemien, men at de har alle blitt nedstemt i Stortinget.

En gang tilbake i tiden ville Frp fjerne bestemmelsen om at dagligvarebutikker fikk holde åpent på hverdager etter kl. 17. Forslaget ble først latterliggjort, deretter motarbeidet og til slutt ble det tatt som en selvfølge. Det tror vi også om søndagsåpne butikker, fordi det bør være en selvfølge at norske politikere gjør livet lettere for folk og ikke vanskeligere.

