Stå i det, kjære høyreside!

DEBATT: Det hadde vært glimrende om vi kunne hatt en ikke-polariserende debatt om ekstremisme uansett hvor den befinner seg på det politiske spekteret.

– Det er selvfølgelig ubehagelig for Pål Morten Borgli (bildet) og hans partifeller å bli minnet på at Anders Behring Breivik faktisk var medlem i hans parti og hadde tillitsverv i ungdomspartiet FpU i et helt tiår, men vi kan ikke late som om det ikke er sant heller, skriver Siri Borge. Foto: Rune Vandvik

Debattinnlegg

Siri Borge Rødt

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I kjølvannet av tiårs-markeringen av 22. juli og utrolig nok etter å ha sammenliknet kommunisme med fascisme, sa Sandnes varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) til NRK: – Jeg ble så lei meg i går, da jeg så at ledere i flere partier prøvde å trekke fram politikk på en dag der alle burde vie sin oppmerksomhet til de som mistet sine kjære.

Massedrapet på politisk organisert ungdom på venstresiden begått av en høyreradikal terrorist både var – og er – i høyeste grad politisk lada. De døde fordi de var medlemmer i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon.

Påvirker årets valg

22. juli mista Ap en stor del av en ny generasjon politikere. Vi savner deres perspektiv, erfaringer og kunnskap til å forme ny politikk i dagens tidsånd. Dette vil følgelig påvirke årets valg, og alle valg fremover, for Ap og AUF ble svekka den dagen for ti år siden. Og i så måte ble demokratiet svekka. For tenk hvor mange av de vi tapte som kunne ha stått på valgseddelen nå til høsten.

Burde ikke Frp’s partileder Sylvi Listhaug gjøre det klart at det ikke er rom for nasjonalister i partiet som et signal mot radikalisering innad i partiet?

Jeg ble holdt ansvarlig

For tiden er jeg på jobbreise i Miami, en by som er preget av den politiske situasjonen på Cuba. I går ble jeg holdt ansvarlig for fengslinga av noen sin far i et «kommunist og sosialistfengsel». Det var en illsint fyr som rista av sinne da det kom frem at jeg er sosialist. Dette på et kunstarrangement hvor mine verker ble presentert, som han selv oppsøkte. Jeg stod i diskusjonen en stund og forsvarte det norske sosialdemokratiet, selv om jeg følte på frustrasjon og urettferdighet. For jeg ble stilt til veggs for autoritære handlinger som ikke representerer min ideologi og mitt parti. Jeg holdt ut med den retorikken fordi jeg har medfølelse for de vonde erfaringene assosiert med diktaturer som har kuppet sosialist-begrepet. Etter hvert trakk jeg meg bort fra situasjonen og bytta samtalepartner. For slikt skjer.

Gikk langt over streken

Vi i Norge har adoptert denne amerikanske retorikken for å avlede oppmerksomhet rundt norsk nasjonalisme. Å dra kommunist-kortet i ekte Trump-ånd, kommer til å bli gjort hver dag så lenge det er pust i høyresida, og særlig i et valgår. Men at Borgli snur pekefinger mot min partikamerat Mímir Kristjánsson og syter med det der kommunist-maset i anledning 22. juli var å gå langt over streken.

Borgli skrev et helt innlegg i Aftenbladet 27. juli om hvordan Frp går i front for å bekjempe ekstremisme, og sier at han har tillit til PST. Da er det godt gjort at han evner å skrive en hel kronikk om temaet uten å bruke begrepet høyreekstremisme en eneste gang, selv om PST dagen før 22. juli la frem en rapport som viser at høyreekstremisme er en stor trussel mot Norge.

Høyresida jobber knallhardt for å kunne vaske av seg det hyppige og repetitive mønsteret med terroristhandlinger av høyreradikale både på norsk og internasjonal jord. Borglis partikollega Finn Egil Holm (generalsekretær Frp) skriver i Nettavisen at «En kobling mellom terroristen fra 22. juli og Frp er totalt useriøst og feil. Han meldte seg jo

ut av Frp fordi han selv erkjente at han ikke støttet vår politikk.»

Ubehagelig for Borgli

Det er selvfølgelig veldig ubehagelig for Borgli og hans partifeller å bli minnet på at Breivik faktisk var medlem i hans parti og hadde tillitsverv i ungdomspartiet FpU i et helt tiår. Men vi kan ikke late som om det ikke er sant heller. Det minste man kan forvente er at Frp og Borgli reflekterer litt over dette sørgelige faktum, framfor å fornekte det fullstendig.

«Om noen hadde beskyldt Frp for å ha noe med høyreekstremisme å gjøre, hadde det blitt fullstendig panikk», sier min partikollega Kristjánsson diplomatisk. Og selv synes jeg at tanken om at et parti som så mange av mine landsmenn stemmer på, skal måtte assosieres med slike handlinger er helt grusom.

Tørre å snakke

Jeg har ikke lyst til å drive valgkamp med å stikke pekefingeren min i motstanders øyne og kollektivt ansvarliggjøre noen for ett enkelt individs terroraksjon. Vi må derimot kunne diskutere tankegodset bak terroren. Da må vi tørre å snakke om høyreekstremisme som fenomen.

Burde ikke Frp’s partileder Sylvi Listhaug gjøre det klart at det ikke er rom for nasjonalister i partiet som et signal mot radikalisering innad i partiet?

Det hadde vært glimrende om vi kunne hatt en ikke-polariserende debatt om ekstremisme uansett hvor den befinner seg på det politiske spekteret.

Men når et parti som Frp totalt avviser noen form for forbindelseslinjer

mellom eget ståsted og mer radikale forvrengninger av partiets politiske linjer, så utelukkes også muligheten til refleksjon over egen rolle i et samfunn som for det meste består av redelig og gode mennesker, men som også har avlet frem opptil flere kvinnehatende, rasistiske drapsmenn.

Forventer bedre av folkevalgte

Alle har ansvar for å være observant på våre egne fordommer og å bekjempe ekstreme holdninger og vold. Jeg forventer bedre fra folkevalgte politikere fra alle kanter. Akkurat som den demokratiske norske venstresida nesten hver dag står i beskyldninger som at vi er «like som nazister» eller at vi er «den største faren for oss i Norge», må høyresida også tåle å reflektere over hvordan deres egen ideologi kan forvrenges i mer radikale og ekstreme former. Det er ikke politikere som individer – ei våres partiers ære som står på spill, men heller

selve demokratiet og samfunnet.