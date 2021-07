«Aldri mer Srebrenica» – nytt håp!

DEBATT: En påminnelse om Srebrenica er en god investering for fred og fremtiden.

Flyktningen Sukrija Meholjic fra Srebrenica oppsummerer i strek og ord situasjonen etter at krigsforbryterne Radovan Karadzic og Ratko Mladic nå er dømt til fengsel i livstid for massakren der over 8000 menn og gutter ble massakrert.

Sukrija Meholjic Overlevende etter massakren i Srebrenica

Det er 26 år siden folkemordet i Srebrenica. Er det noen som virkelig kan forstå smerten av Srebrenica?

Ingen har makt til å gjenopplive de mer enn 8000 uskyldige menn og gutter fra Srebrenica som fra 11. til 22. juli 1995 ble massakrert av bosnisk-serbiske militærstyrker, hjulpet av militære og paramilitære styrker fra Serbia. Blant dem var også min bror med sine to sønner og sønnen til søsteren min.

Endelige dommer

Menneskenes forbannelse er at vi fort glemmer det som har skjedd. Derfor må vi bestandig være våkne for at det finnes mennesker som forfalsker historiske fakta om folkemordet i Srebrenica – til tross for at det er et av de best dokumenterte folkemordene i menneskehetens historie.

I år kom det positive vibrasjoner til oss fra Krigsforbryterdomstolen i Haag. Til slutt ble krigsforbryterne Radovan Karadzic og Ratko Mladic dømt til livstid i fengsel. Helt fortjent! Dette er både sannhetens, lovens og rettferdighetens seier.

Dommene er også ofrenes seier og de overlevendes tilfredshet. Dette er livets seier over døden. Dette er en klar melding til alle nåværende og kommende kriminelle om at de ikke vil bli ustraffet for sine ugjerninger.

Det lysner, men sorgen over mer enn 8000 drepte er ikke borte. Foto: Dado Ruvic, Reuters/NTB

Ofrene navn for navn. Når en ser hvor mange av dem som hadde samme etternavn, får en et inntrykk av omfanget av krigsforbrytelsen. Foto: Shutterstock/NTB

Neste steg

Jeg forventer nå at det blir uunngåelig at Den høye representanten for Bosnia-Hercegovina – det internasjonale samfunnet representant i landet – vil arbeide for en lov i landet som straffer fornektelse av folkemordet. Illusjonen om at de som organiserte og utførte den største krigsforbrytelse i Bosnia og Europas nyere historie, er helter av det serbiske folket, må bli knust.

Vi overlevende etter krigsforbrytelsene håper at serbiske ledere i både Republika Srpska (den ene delstaten av to i Bosnia–Hercegovina) og i Serbia må finne styrke til å stå foran sitt folk – og oss alle – og virkelig innrømme sin skyld og sitt ansvar for aggresjon mot Bosnia og folkemordet i Srebrenica. De må unnskylde – og dermed finne det riktige vendepunktet de trenger – og begynne å bygge et politisk samarbeid på Balkan.

