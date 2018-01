Et helt år er blitt til i fjor. Året er lagt bak oss, enten vi vil eller ikke. Vi er uansett i samme båt, og da snakker jeg ikke om den stolte englandsskuta ”Wyvern”.

Nå starter vi med blanke ark. Nei da. Det er bare å fortsette der vi slapp i 2017, bare mer edru.

Avholdsmannen Trump skal fortsatt styre verden fra tv-stolen. På Sandnes skal Stanley Wirak fortsatt lede folkebevegelsen til nye høyder – sammen med an Pål Morten, selvsagt. Stavanger-folk skal fortsatt gå rundt med en uro i kroppen for hva gjøkene kan finne på. Vil de for eksempel respektere grensene i fremtiden? De har allerede tatt Preikestolen. Kanskje må Jernaldergården på Ullandhaug sikres bedre mot inntrengere. Vi vet at an Pål Morten er rakettekspert. Ikke rakettforsker.

Ellers ser det ut som Ryfast-prosjektet vil fortsette som planlagt. Arbeidet for å stoppe det, har ikke båret frukter. Ennå. Vi gir fortsatt ikke opp. Men vi trenger nye argumenter. Forslaget om å sprenge igjen tunellene er godt som et symboltiltak, men ikke realistisk å få gjennomslag for. Tunellene må brukes til noe. Og da peker undersjøiske alpinbakker og lavfjellshoteller seg ut som det beste forslaget.

Tau-ferja kan likevel legges ned, siden det vel går an å kjøre om Haugesund eller noe.

I år holder det ikke med 2017-løsninger. Vi må videre. Jakten på den perfekte, luktfrie bleiedunken fortsetter. Vi lengter etter to sammenhengende dager uten regn og uknuselige drivhus. Men også fred mellom Sandnes og Stavanger.

Og langt der framme peker Sommerkroppen 2018 (SK18) seg ut som årets fyrtårn for mange, etter iherdig innsats i årets seks første uker, før vinterferien smeller av et velrettet skudd for baugen og påsken legger resten i grus. Så starter jula som vanlig i slutten av september, og så blir 2018 til 2019, og DA er det ikke lenge igjen til 1. januar 2020 og kommunalt fyrverkeri også på Nye Sandnes.

Godt nytt år!