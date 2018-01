Mormors juleduk

Selveste Juleduken. Den som vesle mormor så møysommelig hadde brodert til henne. Et pirkearbeid, med fargebytter, nisser, kongler, lys, små dyr og julestemning. Hun hadde sett hvordan de eldre søskenbarna hadde fått sine. Det var liksom tegnet på at man ble voksen og flytteklar.

Hun satt med duken på fanget. Kjente vekten av kjærligheten og stoltheten lagt i hvert sting. Hun var så glad i den duken. Stolt. Den hadde overlevd diverse slitne studenthybler, små, klissete barnehender, og blitt røsket av bordet i all hast dersom uventede gjester med rykte for å velte rødvinsglass litt utpå kvelden meldte sin ankomst. Så redd var hun for duken, at hun hadde lagt den et trygt sted. Så trygt at hun faktisk aldri rakk å ta den frem denne julen i det hele tatt.

Hun glattet over duken. Hvordan var det der igjen? Dette med at vi skal spare slik på det som er fint, at det aldri blir tatt i bruk. Gamle dagers finstue, som sto til stas, der unger var forbudt, og det luktet innestengt mahogny og sherry. Finskoene, som etter mange års bruk fortsatt var stive og vonde, fordi de aldri rakk å bli gått inn. Det andre man har lagret, som er så fint at man nesten blir kvalt.

Hun kjente ei som brukte sølvtøyet til hverdags. Hva var ellers vitsen med å ha vakre ting, om man bare fikk se dem en gang i året, liksom, var hennes innstilling. En kollega sydde om bunaden sin til egen fasong, slik at hun slapp å få åndenød hver gang. Det ble opprør blant bunadspolitiet. Selv hadde hun gått med storsølja til kofte og dongri og selskinnssko på fest i Frankrike. Det gikk strålende.

Hun reiste seg. Bestemte seg for sitt første nyttårsløfte. I år skulle juleduken, mormors fine juleduk med nisser og røde kanter, skulle frem i lyset ved flere anledninger. Noen bursdager. Helg. Påske. Når man minst ante det ville nissene dukke opp.