Å det e ikke kjekt for de så går rondt i skogen efter mørkets frembrodd, for det atte der kan jo ver all slags så skjule seg inni skogen der. Der e faktisk mangen så har ment det, har je sett i avisenes spalter, atte der e for mørkt i skogen, jaffal efter atte det har blitt kveld.

Så mørkt atte de ikke tåre å gå tur.

Dette syns je atte det e viktig atte vi så samfonn gjør noe med. Å derfor komme jo disse julelysene på Ollandhaugtårnet godt med, ja for det atte jaffal bler der ikke mørkt i Ollandhaugskogen når kvellen komme da, for det atte der e lys. Så det så.

Nå hjelpe det jo ikke i de andre skogene, atte lyset e på i Ollandhaugskogen. Hvisomatte du for eksempel ska gå en tur i en helt aen skog, så kan det jo ver atte der e helt mørkt.

Von Winckelhumpen, for eksempel, så bruge å gå ned for å tisse med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, ved Stokkenvannet, det lille, han e jo helt nødde til å holde seg til stien, for det atte ellers så ser an ikke en hånd for seg. Å det hadde jo vert litt trist om an skolle falle udi å lide drokningsdøden, for det atte je e jammen ikke helt sikker på om Frederic hadde klart å trekke an opp.

Der e jo masse somp der nede.

En gang la von Winckehumpen det store egget, når an skolle plokke opp noen efterladenskaber efter Frederic, for tror du ikke atte den hjernedødekjøteren hadde gått bort fra stien å gjort nommer to, å da vet du, har von Winckelhumpen det gående, så an plopte udi sorpen til langt oppå ankelen.

Åsså han så går i håndsydde antilopeskinnsko fra Italien.

Nei, vi har det ikke enkelt noen av oss, i den mørke årstiden, men da e det jo desto viktigere atte vi tenne Ollandhaugtårnet, sånn atte vi har noe å se på, mens vi sidde inne med en liden jinn å vente på atte vi ska få juletre.