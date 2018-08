Hun hadde vært på tur. En blanding av glamping (Vinsmaking! Sang! Slott!), kortur (Mer vin! Sang!) og klassetur på fellesrom (obligatorisk dusjkø og tett toalett).

Den ene romkameraten hadde advart om at hun snorket. Men første natten var velsignet rolig og fredfull. Hun så lyst på resten av uken. Men akk. Natten etter steg det en jevn, men ikke ubeskjeden snorking fra sengen i hjørnet. Hun plugget i øreplugger, og håpet det gjorde susen. Så fikk hun 25 gode minutter før hun våknet av en fjern during. En buss? Nabobonden? Franske bønder er sære, men ligavel, klokken to på natta?

Hun forsøkte igjen. Det var klin umulig. Hun gikk for å hente vann. Nede i gangen snorket to av tre. Den lille snorket stort og den store smått. Pussig det der. Til slutt sovnet hun av utmattelse. De neste nettene foregikk på samme måte.

På fransk heter snorking ronfler. Si første del på innpust, resten på utpust: «Rrrrrråååååhnfffffffleeeeeer.» Det forklarer alt.

Nest siste natt var episk. Saharisk varme gjorde at alle luker i hele bygget sto åpne. Det smalt fra samtlige rom i etasjen.

Det var snadrete, kjadrete snorking. Hakkete, harkete snorking. Høyfrekvent pipende snorking. Bass-romling. Snorking med innlagte pauser, lange nok til at man ble bekymret for om eieren var strøket med. Det var beskjeden styrke, akkurat-nok-til å irritere-styrke, og full «sagbruk»-styrke.

Det var passende at et kor komponerte en hel symfoni. Men hun var utmattet. Så kom forløsningen: Hun fikk tips om å lage smattende ekornlyder mot snorkerne. Og det virket, jaffal lenge nok til at hun fikk sove. Halleluja!

Vel hjemme i sin egen seng sov hun som en stein. Partneren derimot, var inte nøjd. «Du snorker», sa han. «Så mye at du vekket deg selv, eller ikke helt, for du bare skravlet. På fransk. Det var noe om rånfling. Og så smattet du noe veldig, og lo. Stakkars de som hadde deg på rommet.»