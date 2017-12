Sprengfyringa

Han prøvde å kveltra seg litt over på sida. Det knirka og sukka i stresslessen. I eit lite sekund kjente han eit velsigna, kjølande luftdrag då den sveitte, nakne huda på overarmen slapp det mjuke leret med eit svupp. Så var det like bakande varmt igjen.

Dei gamle hadde fått ny vedomn. Det spelte strengt tatt inga rolle om omnen var gammal eller ny, om dei fyrte med ved eller om det var pumpa på veggen som peisa på med tung varmluft. Poenget var: Det måtte aldri bli kaldt i stova. Og i alle fall ikkje i jula.

Nå halvvegs sat, halvvegs låg, han der, i den kolossale stolen, med armane ut frå kroppen og beina lett skrevande, som ein fallskjermhoppar som hadde landa brutalt på jorda etter at skjermen ikkje hadde løyst seg ut.

Han hadde bare på seg ei tynn t-skjorte, men likevel stod sveitten ut av kvar pore på kroppen hans. Han tenkte at om han bare unngjekk at kroppsdelane kom borti kvarandre, ville det kanskje bli litt mindre varmt.

Han drog inn pusten. Det minna mest om å ta eit magadrag i ei sprengfyrt badstove. Eller i ein varmluftsovn. Han hiksta.

Det hjelpte ikkje at han var fylt av pinnekjøt, svinesteik, brun saus, småkaker, Dronning Maud-pudding og riskrem. Det kokte i magen. Somme tider kokte det over. Små restar julemat stod i halsen saman med ein sjy av brennande magesyre, og minna han på alt han hadde ete i juledagane.

Han følte seg som ein stappa nyttårskalkun på langtidssteiking. Blei han liggjande her, ville han før eller sidan nå same kjernetemperatur som temperaturen i stova til dei gamle. Det måtte jo vera 65 grader her inne? Eit par grader til, og han ville kunna serverast rosasteikt.

Han løfta litt på armen. Det var ei kraftanstrenging utan like. Han burde nok få ein runde under grillen før dei skar han opp, for den bleike, sveitte huda var eit trist syn. Fem minutt under grill, og han ville utvikla perfekt svor.

Den gamle kom forbi. Han hadde på seg den nye, tjukke strikkegenseren, hutra litt, mens han sa:

– Det var ikkje litt kulse nå?