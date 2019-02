Tenk atte de akkorat hadde fått seg hotte på Finnø - eller landsted - så von Winckelhumpen kalle det, å eletriske bil, når det ble bestemt atte de så kjøre sånne eletriske biler må betale for å kjøre gjennom den tonnellen de og.

Her en ganske milde kveld så von Winckelhumpen så innom i døren for det atte an hadde vært å tisst nede ved Stokkenvannet, det lille, med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, så sadd an bare helt nedbrodte å så tomt foran seg i loften, selv om je ga an en liden jinn, for det atte je hadde en je og, å je vil jo ikke fremstå så nadige. Jaffal ikke så veldig.

Når je sporte hva an sadd å kopte efter, sa an det rett ud, atte han hadde lavt seg et regnestykke, å atte nå falt det helt fra hverandre på gronn av disse bompengene. Je forstår det sånn, atte von Winckelhumpen ikke hadde bygd seg noen hotte - eller landsted så an kalle det, der inne på Finnø, hvisomikke det va for akkorat det atte an konne kjøre helt aldeles gratis til hotten med den eletriske bilen sin, for det atte den ikke har forriktige motor, men bare sånnett batteri.

Han sadd bare der å stirrde tomt foran seg, mens an messte: “Nok e nok, nok e nok”.

Je for min del vet ikke helt hva nok betyr.

Nå e det jo ikke sånn atte det å kjøre eletriske bil inn til Finnø bler så voldsomt masse dyrt akkorat. Vi snakke jo om en sånnen bomavgift for å kjøre gjennom det hollet så går ifra Rennesø til Finnø, via Talgø, på 42 kroner å 40 øre. Å la oss ver ærlige: Hva får du egentlig for 42 kroner å 40 øre i våre dager? Jo det ska je si: Du får knapt nok en av polakkene dine til å arbeide en time, for den prisen.

Hjemme hos von Winckelhumpen sine e det jo sånn atte de ikke har forriktige polakk en gang, men én så komme fra borti Baltikom, å det må jo ver enda billigere.

Så når je tenke på det, så spare antageligvis von Winckelhumpen sine inn både hotten - eller landstedet, så de kalle det - å den eletriske bilen, bare på det atte de ikke har forriktige polakk.

Men så e nok ikke kvaliteten den samme.