Der var det ikke mye å hente om man skulle drive litt oppbyggelig utdanning av den oppvoksende kvinneslekt. Langt de fleste heltinnene var rosalettkledde lollipop-hoder med ønsker om å gifte seg med prinsen i det fjerne. Et par hederlige unntak, men dog.

Pippi hadde nok gått an, men forrige gang de hadde sett den, var masingen om å få apekatt (eller hest, helst begge deler, takk) vært så monumentalt anmasende at hun ikke orket det igjen.

Derfor ble det Annie denne gang til femåringen. Ikke lett-versjonen fra 2000-tallet, men hardcore-1930-talls Annie, med fyll, skjøger og korrupte politimenn. La gå at det hadde blitt mange spørsmål forrige gang om barnevernssaker i Norge ville blitt håndtert på samme måte. La gå at barnet levende hadde sett for seg muligheten for å håndtere slyngler mye større enn henne, bare med knyttnevene (Pippi om igjen).

Men nå. Nå var det innertier. Barnet sang, danset. Og nøt handlingen, gutsen til gatesmarte Annie. Sangene gikk hele kvelden. «Hardknock life» var hiten - glitrende omsatt til «Et hundeliv».

Dagen derpå var det masing om is, kjeks, eller snop. Da intet førte frem, klatret førskolejenta opp på disken. Satte på sitt mest tindrende smil og smiskestemme: «Se så søt jeg er. Boller til kvelds?» Mor svarte syrlig at det ble aktuelt den dagen barnet ryddet opp etter seg og tok ansvar for egne ting. Omtrent som Annie, sa mor og pekte strengt på kaoset minsten hadde strødd rundt seg.

Den blonde energibomben sukket, jumpet ned fra kjøkkenbenken og plukket med seg et assortert utvalg brukte sokker, bamser og leker. I det hun forsvant ut kjøkkendøra hørte jeg hun mumlet innbitt, akkurat høyt nok for meg å høre: «for et hundeliv eg har. For et hundeliv eg har.» Som kvinne er visst jobben aldri ferdig, mumlet barnet og tuslet opp trappen. En feminist var født.

