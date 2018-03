Går veien hvorhen den vil?

Da den første veibyggeren for 6000 år siden anla verdens første vei i Mesopotamia, var det grunn til å tro at konseptet gikk ut på at det skulle bli enklere å ta seg fra et sted til et annet. Her i Stavanger går veibygging ut på å bygge veier som er så vanskelige å bruke at man må innom P, G, W og J på veien fra A til B.

La oss for eksempel si at man kommer opp Epa-bakken og skal til Stokka. Da vil et opplagt valg være å kjøre Løkkeveien til krysset med Stokkaveien og så følge Stokkaveien til nettopp Stokka. Så enkelt er det ikke.

I dag er det fysisk umulig å ta inn Stokkaveien fra nordgående kjørefelt på Løkkeveien. Man må praktisk talt til Indre Tasta først og svinge nesten helt rundt en rundkjøring, passe på at man ikke ved et uhell havner i bussfeltet og deretter kjøre sørover igjen, for så å ta opp Stokkaveien.

Underveis vil mange forledes til å ta forbi Hotellhålet og til venstre i lyskrysset ved Lærdal og forbi Kampen skole, for deretter å svinge til venstre i lyskrysset med Misjonsveien og ta inn til høyre på Stokkaveien derfra, men det er også blitt umulig, ettersom det er blitt gjennomkjøring forbudt ved skolen. Dermed må man snu og kjøre mellom Lærdal og Rudlå for så å ta til høyre opp Stokkaveien bare for å få vikeplikt i krysset mellom Stokkaveien og Wesselsgate.

Voksne menn har brutt sammen i gråt av mindre.

Hvis man bor på Storhaug og tar like over broen for å handle, må man kjøre til Hillevåg på tilbaketuren og om noen måneder krysse ut og inn av bomringen for en strafferunde på om lag 100 meter, før man kan kjøre tilbake og over broen igjen.

Veibyggerne i Mesopotamia ville trodd at vi var gale.

Og da har jeg ikke en gang nevnt Tjensvollkrysset.