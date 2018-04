Der e jo så masse vi må gjørr.

Rave vekk det siste høstløvet, beskjere ripsboskene å roseboskene, ta vekk mosen mellom stenene i oppkjørselen, trimme frokttrerene, sprøyte på sånnett middel så får grønsken til å gå vekk, se efter om kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren til von Winckelhumpen sine, har vært i våres have å lagt i fra seg visittkort, ha mer singel på singelen for det atte an bare fordofte av seg selv, tømme på sånnen sand mellom stenene i oppkjørselen å feie an godt nedi, luge i staudebedet, kjøbe noen nye planter for det atte det ikke ser ud til atte de flerårige staudene har overlevt ligevel, klippe hekken, spyle ude på gaden for å få vekk sand å grus å salt å allslags, vaske gjerdet å porten med forriktige grønnsebe, ikke sånnen flydendes, gjødsle plenen, gjødsle rosebedet å staudebedet, vaske hele terrasseområdet å gå over havemøblene med en foktige klud, pikke rost på grillen, vaske grillen grondig, finne ud atte grillen ikke virke lenger, kjøbe nye grill til tusenvis av kroner, tror de vi e lavte av penger?, beskjere hengebjerken forsiktig på høyden sånn atte der ikke bler for meget skygge på plenen, rave vekk mose fra plenen der så an har vært i skyggen av hengebjerken for det atte vi ikke tog nok av hengebjerken i fjor, se om potter å sånn til å plante i på terrassen e lige hele eller om vi må kjøbe nytt, kjøbe nytt, gjødsle rhododendronen siden der ikke komme fodballmenner å tisse på an lenger, efter atte de tog den stadioen ud på landet der, hva tenkte de på, det e jo nesten på Dale, å apropos det, sjekke om der e holl i gjerdet, men plenklipperen, den starte vi ikke før på første mai, der finnes jo tradisjoner. Nei de ska få nok å henge fingrene i, polakkene våre.

Selv sedde je meg onder hengebjerken med en liden jinn.

Nyd våren!