– En notis. Jeg er ikke interessert i å høre om terroristens utvikling eller hvilken ideologi han står for

Hvorfor og hvordan skal mediene dekke rettssaken til 22. juli-terroristen? Finnes det én rett måte?

Saken har åpenbart offentlig interesse, mener Aftenblad-kommentator Harald Birkevold, som skriver om saken for Aftenbladet.

– Denne mannen har utført det verste angrepet på Norge i fredstid. Derfor har det stor interesse hvordan han blir behandlet av det systemet han angrep.

Han mener likevel at noen norske medier gikk for langt i å promotere at man nå kunne se og høre terroristen.

– Den beste måten å behandle dette på er å bearbeide det som kommer fram, ikke bare sende det ut, mener Birkevold.

Professor Janne Stigen Drangsholt kunne klart seg med enda mindre.

– En notis. Jeg er ikke interessert i å høre om hans utvikling eller hvilken ideologi han står for. Jeg skjønner ikke hvordan det skal hjelpe oss videre som samfunn, sier Drangsholt.

Rettsbehandlingen av 22. juli-terroristen er tema i podkasten. det samme er TV2s bruk av David Toska som gjest i sine sjakksendinger. En rehabilitert eks-kriminell er en flott ting, men trenger vedkommende å bli tv-kjendis? Er ikke det en anelse spekulativt fra TV 2?

I tillegg oppsummerer panelet hvordan det går med Birkevolds hvite måned, Drangsholts late covid-symptomer, Jan Zahl har reddet julen for en mann i London og Leif Tore Lindø har ødelagt en hel uke for en familie.

