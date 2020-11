– Ringvirkningene av å si «Hold dere hjemme!» midt i julehandelen er enorme

DEBATT:

Foto: Jon Ingemundsen

Inger-Johanne Egeland Rodvelt

Inger-Johanne Egeland Rodvelt driver butikken Syvende himmel i Fargegata. Mandag hadde hun nådd tålegrensen for koronatiltak og skrev dette på Facebook-siden sin, og vil gjerne dele det med Aftenbladets lesere:

«Nå har vi vaske gølvet og vi har pønte tre...

Og Gud bedre som vi har vaska GØLV! I åtte måneder har vi vaska og skrubba og polert så dørhåndtakene ikke lengre har metall igjen og gulvene mangler glans... i åtte måneder. Vi har vært så syyykt flinke! Vi har tatt i mot utenlandske sommerturister med åpne corona-armer fordi det var det Erna sa vi skulle. Turister fra land med ganske så mye mer smitte enn Norge. Men det var greit, for vi var så flinke og vaska og vaska og sprita og sprita. Vi trodde vi fikk en belønning til slutt.. Sånn føltes det IKKE i det mørketiden slo inn og klokka skulle snus og Halloween skumla seg til.. Da skumla Erna også fjeset sitt og sa NÅ er det alvor.. HOLD DERE HJEMME!!

Hva? Vi hadde jo tatt det på alvor hele tiden?

Holde seg hjemme? Nå når alle byens butikker fikk beskjed om å kjøre i gang julehandelen med en gang, så slapp vi kø i desember.. NÅ skulle vi holde oss hjemme, nå når vi hadde pynta vinduene og butikkene i sin fineste juleskrud?

Hold deg hjemme!!! Men .. men.. det er jo det samme som å fortelle hele den norske befolkning at de skal handle alle julegavene hjemmefra.. kanskje på utenlandske nettsider i tillegg..?! Eller? Det kan vel ikke være det hun mente? Vi hadde alle litt forvirrede og motløse fjes den dagen. Here we go again liksom.

Men denne gang er det mørkt ute. Ikke sol i gata å slikke når kundene ikke kommer. Nå er det mørkt, tungt og kaldt.. og man har butikkene fylt opp med julegodter som vi nå skulle få selge tidlig for å prøve å redde året bitte bitte litt..

Sånn ser det dessverre ikke ut for å ende.

For vi skal jo holde oss hjemme.. Ikke gå ut, for da får du ikke jul! Alle blir redde når noen truer familiekosen i jula!

Ringvirkningene av å si; Hold dere hjemme! midt i julehandelen er enorme.

Så please please please!!

Bruk byen BRUK BYEN!!!!! Spre dere over alle ukedagene, ikke ta med hele slekta som egentlig ikke er interessert i shopping uansett, og SPRIT deg til skinnet renner av.. men bruk byen!!!

Nå holder det ikke lengre med utsagn og trøst som: HOLD UT..

Jeg holder ut til det ikke kan holdes fast lengre. Da slipper jeg taket ..»

Foto: Privat