– Etter tiår med krig mot narkotika, er det mer narkotika enn noen gang. På tide å prøve noe nytt.

Krigen mot narkotika har vart i flere tiår - og narkotikaen har langt på vei vunnet. Er rusreformen en god måte å løse noen av problemene på?

Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

I ukens episode av Aftenbla-bla snakker vi om rusreformen. Forslaget er at folk ikke skal straffes for å ha på seg små doser med narkotika. Det er ikke en legalisering, men en avkriminalisering. Hva er forskjellen? Hva betyr det for de tunge narkomane? Hva betyr det for dem som røyke litt hasj av og til?

Panelet diskuterer også Akropolis-navnet, ferjepriser, Sylvi Listhaug som ny Frp-leder og om unge bør gå foran friske voksne i vaksinekøen.

Du får også høre om Janne Stigen Drangsholts plutselige møte med Nick Cave på en pub i London.

Aftenbla-bla kan du abonnere på og lytte til i Itunes eller på Spotify.

Du kan også høre ukens episode her: