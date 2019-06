Om snorking og rettssak

Han hadde alltid nektet for at han snorket. Han visste jo at han ikke snorket. Hadde aldri hørt at han snorket. Hvis det faktisk var så ille som kånå ville ha det til, så ville han jo våknet selv av bråket. Eller lagt merke til det på vei inn eller ut av søvn. Han hadde aldri hørt den minste antydning til noe snorking. Faktisk var han ganske fornøyd med hvor rolig og behersket han pustet når han lå der i sengen. Det hadde han alltid vært.

Kånå hadde filmopptak av ham, påsto hun. Det hørtes gyselig ut. Men det var ikke ham. Det pleide være mørkt på de filmene. Det kunne være hvem som helst. Han visste jo at det bare var å søke på internett, så kunne man finne hva man ville.

Visstnok var det spesielt gale i pollensesongen. Men det var mest sannsynlig ikke snorking hun hørte da, men et eller annet med snåtten. Han visste ikke. Men det måtte hun tåle, tross alt. Han kunne jo ikke for at han var pollenallergiker. Hun kunne ikke angripe ham for at hadde en sykdom eller syndrom eller hva de velger å kalle disse allergigreiene for. Det var uansett en lidelse, noe det var synd på ham for.

Nå hadde hun til og med tatt kontakt med advokat. Foreløpig hadde hun bare drømt at hun hadde tatt kontakt med advokat på grunn av den påståtte snorkingen, men ligavel. Det bekymret ham.

Han hadde slått tilbake, selvsagt. Umiddelbart. For hvordan kunne hun drømme når hun hevdet at hun nesten ikke sov om nettene? Her var det noe som ikke stemte, hadde han sagt triumferende. Men det gikk ikke inn. Han husket ikke hva hun hadde svart. Det var mye tull, iallfall.

Men advokat? Hun hadde sagt at hun hadde fått beskjed av advokaten om å notere ned alle gangene hun hørte at han snorket. Hva skulle hun liksom bruke det til? Skulle det holde som bevis i en rettssak? Og hva skulle den rettssaken handle om? Det kunne hun ikke gi noe godt svar på. Som vanlig.

Han hadde egentlig ikke noe valg. Han måtte ta kontakt med advokat, i virkeligheten. Han måtte ligge i forkant. Et eller annet sto på spill.