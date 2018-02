Plystrenissen

Det var mørkt. Værvarselet var pyton. Ungene var slappe. Nu kjør vi, sa mor. Så da ble det sånn. Da de kom til Ålgård angret hun. Storebror var sur. Lillesøster spurte for 14. gang om de ikke snart var fremme i Kristiansand, og far så ut som han var klar til å kaste begge ut vinduet. Det sluddet.

I tillegg hadde hun en gnagende, tinnituslignende lyd fremme i pannen. Den ville ikke bort.

Kvinesdal. Det var klart at hun ikke var alene om å høre lyden. Storebror mente det var barneplageri. Lillesøster syntes det var søtt med den lille nissen som satt i takboksen og spilte skarpfløyte. To toner: Sykt høy, og enda høyere. Far googlet takboks+bråk og fant at vi ikke var alene, det var i det minste noe, mens mor lå som 3. bil bak brøytebilen som tappert kjørte i 50 på hålkeføre og lurte på hvorfor hun ikke hadde snudd på Ålgård.

Lillesand. Tinnitusen hadde gått over i en mer langvarig, tannpineaktig smerte. De hadde forsøkt med radio, lydbok og allsang. Men ingenting nyttet. Nå var det en mer «if you can’t beat them, join them»-følelse i bilen. Far fant ut at han kunne spille en slags melodi på stativet. Han presset skalaen opp i fem toner. Mor filmet lidelsene, og venner lovet lørdagsgodteri til alle om vi klarte Fader Jakob.

Øverst i Numedal. Stillhet. Endelig. Der er ingenting i verden så stille som sne, skrev Piet Hein. Han hadde rett. Det var velsignet stille. Snøen hadde kverket spillenissen. Enn så lenge.

Kongsberg og dalom nedaførr. Temperaturen gikk fra minus 13 til minus 4.

Da kom den tilbake. Med forsterkninger. Storebror kom med en frase mor ikke visste han hadde på repertoaret. Lillesøster jublet for nissens mirakuløse oppvåkning. Far forsøkte å muntre opp sjåføren. Jaja. Bare snaut 700 kilomenter hjem, sa far.

Mor stirret på ham. Hun skulle snudd ved Ålgård.