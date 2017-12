Jeg traff en mann på Torvet. Vi hilste. Jeg hadde aldri sett ham før. Jeg liker å hilse på nye mennesker. Jeg har vært innflytter selv et par steder. Da var det godt å bli sett av de innfødte. Mannen på Torvet fortalte at han hadde flyttet til Egersund. Han trengte en ny start i livet. Jeg aner ikke hva det var mannen måtte restarte, men jeg forstår ham så godt. Av og til trenger vi alle å starte på nytt i livet.

Nyttår er årets største restarter. Nyttårsaften er som avknappen på pc-en etter at den har hengt seg. Den stenger ned alt før den starter opp igjen. Av og til havner den tilbake der den var før vi slo den av, men ofte starter den programmene på ny og det er mulig å komme videre. Gode nyttårsforsetter kan fungere slik. Vi våkner 1. nyttårsdag med blanke ark. Nyttårsforsetter blir ofte latterliggjort. Det har jeg sluttet med. Nyttårsforsetter er bra. Det er bra å kaste sigarettene mens nyttårsrakettene lyser opp himmelen. Det er bra å ville bli et bedre menneske mens vi synger Auld Lang Syne i årets siste time.

I dagens aviser finnes det trolig mange saker om nyttårsforsetter. Noen vil stå fram og si at de aldri har nyttårsforsetter. Det synes jeg er litt trist. Vi trenger alle et påskudd for å forandre oss. Vi har vært gjennom desember. Ribbefett har har blitt til sideflesk. Festrøyken har fått ikke-røykeren til å gå opp i røyk. Vi har gått mye i desember, men kun fra julebord til julebord. Nå venter januar, måneden som er oppkalt etter den romerske guden Janus. Han er guden for all begynnelse. Det er med andre ord gammel nytt å starte med blanke ark i det desember stenger ned året.

Januar er en god måned for å ha det kjipt. Det skjer ingenting i januar. Været er surt og ekkelt. Det er ennå langt fram til våren. Herlige desember er kun et vagt minne. Vi kan like godt slutte med alt som er usunt og godt, og begynne med alt som er sunt og kjedelig. Det er derfor ingen melder seg på slankekurs i desember. Det er derfor køen inn til treningsstudioene er lang i januar.

Nå vet vi at det ofte går galt med forsettene. Dessverre. Vi faller fort tilbake i gamle spor. Det er derfor så mange sier at de ikke har nyttårsforsetter. De vet at det går galt etter en uke eller to. Derfor kan de like godt la være. Slik må vi ikke tenke. Den dagen vi ikke tror det er mulig med forandring, den dagen har vi mistet en viktig driver i livet.

Det er mye bedre å sprekke enn ikke å ha forsetter. Jeg har ikke tall på alle mandagene jeg har startet på en slankekur uten at jeg har blitt nevneverdig slankere av den grunn. Likevel vet jeg at hvis jeg gir opp, hvis jeg slutter å se fram til mandag og blanke ark, så skjer det i alle fall ingenting. Måtte de nye året bli brolagt med gode forsetter som holder for oss alle. Godt nytt år fra provinsen.