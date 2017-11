Ett ord sagt, trumfer 1000 ord på nettet hvis ordet er «unnskyld»

Det hender jeg får kjeft på nettet. Stort sett er det velfortjent. Folk er uenig i det jeg skriver. Det liker jeg. Vi journalister er i engasjementbransjen. Den dagen vi ikke engasjerer, bør vi dra på fluefiske.

Noen få ganger dukker det opp ubehagelige kommentarer. Det er kommentarer som ikke går på innhold, men på person. Slike kommentarer kan være deprimerende, men jeg vet at det er kostnaden ved å stikke hodet fram i offentligheten. For et par uker siden skrev en venn en hyggelig oppdatering om meg på Facebook. En mann fulgte opp med denne kommentaren: ”Han er like teit som han er feit”. Det var mye trøst å hente i at han umiddelbart ble satt på plass av andre. Likevel var det noe ved hendelsen som fikk meg til å gruble.

Slike kommentarer er ubehagelige. Ikke så mye på grunn av innholdet. Jeg vedkjenner meg både teit og feit. Nei, det var avsenderen som gjorde det hele ubehagelig. Jeg kjenner ikke mannen. Navnet dro jeg kjensel på, men jeg hadde aldri snakket med ham. Her sto altså en familiefar fram med navn og bilde for å fortelle verden at jeg er like teit som jeg er feit. Den kvelden gikk jeg en tur i den mentale grublekjelleren. Mangel på motiv gjorde at kommentaren svei. Hva hadde jeg gjort som fikk ham til å skrive en slik nedrig kommentar om meg? Ingenting, så vidt jeg visste. Derfor ble setningen så personlig.

For noen dager siden så jeg plutselig mannen. Han holdt på å lesse ut av bilen. Han hadde med seg folk og det virket som om de skulle på tur. Jeg frøs til. Hva skulle jeg gjøre? Dette var pinlig. Skulle jeg snu? Skulle jeg overse ham? Av en eller annen spontan grunn valgte jeg en løsning som er veldig utypisk meg. Jeg gikk bort til mannen. Han kikket opp.

– Hvorfor skrev du så stygt om meg på Facebook, spurte jeg.

Han ble flau. Jeg så at han rødmet. Han famlet etter ord. Jeg fulgte opp.

– Hva slags menneske er du som rakker ned på folk du ikke kjenner på nettet?

Jeg angret før setningen var ferdigsagt. Hvem er jeg til å stille spørsmål ved ham som menneske? Han skrapte med foten i bakken. Situasjonen var ladet. Jeg hadde brutt en slags uskreven kontrakt. Det som skjer på nettet skal forbli på nettet. Det er ikke meningen at man skal måtte stå til rette for nettets heslighet i daglys. Det fantes ikke sinne i meg da jeg fortsatte.

– Hvorfor? Hva har jeg gjort deg?

Han skalv i stemmen.

– Jeg må bare beklage. Dagen etterpå hadde jeg veldig dårlig samvittighet. Da jeg skrev det, hadde jeg det ikke godt med meg selv.

Mannen ba om unnskyldning. Det hadde altså ingenting med meg å gjøre. Han hadde ikke et vondt ord å si om meg. Vi kjente ikke hverandre. Han hadde hatt det vondt med seg selv den kvelden. Det er for sterkt å si at vi skiltes som venner, men vi skiltes i alle fall ikke som uvenner. Selv nettroll sprekker når de kommer ut i sola. Jeg vet det, for jeg har sett det.