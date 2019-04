Men det e nok en sannhed med mortifikasjoner, for det atte der e masse friskoser her oppe så har likt å spasere i fjellet med niste å knickers, å de har jo alltid stemt på Venstre.

Nå har det jo ikke alltid vært så enkelt å forstå hva Venstre egentlig har stått for, men de har jaffal ikke hatt imod atte der ska spaseres rondt i fjellet, å på mange måder har jo Toristforeningen å Venstre vert to sider av samme sag. Det e derfor je slide litt med å se sammenhengen i atte der e follt av folk så e med i Toristforeningen, men nesten ingen så stemme på Venstre.

Har Toristforeningen blitt udsadde for et sosialistisk komplott? E det sånn atte medlemmene i Toristforeningen egentlig står i Den Kommonistiske Internasjonalen nå? Å hva med sånne overløbere så von Winckelhumpen, så e med i Miljøpartiet De Galne, e det de så lave kalamiteter?

Egentlig så tvile je litt på atte dette kan ver riktig, for det atte alle vet atte kommonistene e noen lade typer så vil ta våres penger i steden for å skabe noe selv, mens de i MDG går i avlagte kler å står i Sørmarken å klemme et tre. Det kan jo ikke ver sånn, atte dette e alle så e med i Toristforeningen?

Hjemme hos oss trengte vi ikke å spasere i fjellet, for det atte vi hadde sjåfør. Nå i dag har vi polakker, å hvisomatte det atte der e så dårlig ver på en søndag, atte vi ikke kan spasere rondt Mosvannet, så sende vi bare polakkene ud for å spasere for oss.

Det bler kanskje litt drygt å kalle seg en friskos for det, men det kvalifisere sikkert til å ver med i Toristforeningen det og. Det kan jo tross alt gå ganske vilt for seg på Sandnes-siden av Mosvannet.

Å nei, dette greie je ikke å ta innover meg. Je må bent frem sedde meg ned å ha en liden jinn. Men siden våren har komt, kan je ta an onder hengebjerken udi haven.

Det e jo friloftsliv, det og.